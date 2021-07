Νέα διάκριση για το Poseidon Ocean View

Ειδικότερα, στο γνωστό εστιατόριο της Ναυαρίνου δόθηκε το Βραβείο Καλύτερου Θαλασσινού φαγητού στην Ελλάδα (Βest Seafood). Στην ίδια απονομή, ο ιδιοκτήτης του Poseidon Ocean View και του διάσημου Poseidon Greek Restaurant and Outdoor Lounge στο Μαϊάμι, Δημήτρης Πυλιώτης, έλαβε Χρυσό Βραβείο Αυθεντικής Ελληνικής Γεύσης για τα δύο εστιατόρια του (Authentic taste & quality of Greece), ενώ σε προσωπικό επίπεδο ανακηρύχτηκε Σεφ της χρονιάς 2021 (Chef of the year 2021). Παράλληλα, του δόθηκε το μετάλλιο για την ανακήρυξη του ως «Ambassador of Greek gastronomy for USA», τίτλος που του είχε απονεμηθεί προφορικά τον Οκτώβριο του 2020.



Η απονομή των κορυφαίων διακριθέντων εστιατορίων και επιχειρήσεων, αλλά και των Chef της Χρονιάς, έγινε στο περιθώριο του συνεδρίου του παγκόσμιου οργανισμού Greek Taste Beyond Borders® GTBB υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και του Δήμου Αθηνών. Κατά την απονομή παρέστησαν και συμμετείχαν παγκόσμιες προσωπικότητες αναγνωρισμένων σεφ, μέλη του παγκόσμιου οργανισμού Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy καθώς και του οργανισμού Authentic World Taste organization δίνοντας ένα «χρώμα» διεθνικό, σε μια εκδήλωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη ποτέ ξανά στην Ελλάδα.







