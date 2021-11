Gift & Design! Η επιλογή ενός δώρου είναι σαν την έμπνευση!

Tο νέο κατάστημα της εταιρείας «Gift & Design laser creations» γίνεται πόλος έλξης των απανταχού αγοραστών και γενικότερα όσων αγαπούν τους χώρους με έμφαση στην ποικιλία, την λεπτομέρεια και φυσικά τη φινέτσα. Στο κατάστημα θα βρείτε δώρα που εντυπωσιάζουν για όλες τις κατηγορίες και όλες τις ηλικίες, από αναμνηστικά δημιουργήματα για γάμο, βάπτιση, γιορτές ή γενέθλια, μέχρι φωτιστικά, διακοσμητικά σπιτιού, εμπορικά λογότυπα ή μακέτες ακόμα και κομμάτια που σχετίζονται με τη τεχνολογία όπως θήκες για κινητά τηλέφωνα.



Οι τιμές αποτελούν ένα εξτρά δέλεαρ, από 50 λεπτά μέχρι πιο ακριβές κατασκευές για ένα ιδιαίτερο δώρο. Ολα σχεδιάζονται στην Καλαμάτα, στο κατασκευαστικό κέντρο της εταιρείας στο Ασπρόχωμα οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν προϊόντα όπως τα έχουν φανταστεί, με επεξεργασία και συνδυασμό υλικών όπως το ξύλο, το ακρυλικό (plexiglas), ο φελλός, το δέρμα, το ύφασμα και το χαρτόνι. Στο «Gift & Design» δημιουργούνται προτότυπα δώρα made in Καλαμάτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Σχεδιασμός μέσω Laser

Μέσω των μηχανημάτων laser που διαθέτει η εταιρεία του Νίκου Βλαχονικολού, το σχεδιαστικό τμήμα του χαράσσει στα προαναφερόμενα υλικά, σε οποιοδήποτε σχήμα, σχέδιο και μέγεθος, κάνοντας πραγματικότητα ιδέες που μπορεί μέχρι πρότινος να έμοιαζαν μη υλοποιήσιμες. Στο «Gift & Design» πέρα από τις πρωτότυπες προτάσεις του οι οποίες δίνουν ουσιαστικά τη λύση στο δίλημμα «Τι να αγοράσω για δώρο;», θα δοθεί βάση σε εποχικά είδη, αρχής γενομένης από την περίοδο των Χριστουγέννων όπου οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν πρωτότυπες και χρηστικές κατασκευές, όπου όμοιες τους δεν θα έχουν αντικρίσει ξανά.



Η φιλοσοφία άλλωστε της επιχείρησης αντικατοπτρίζεται στο σλόγκαν της το οποίο είναι «We design with you. We create for you» (Σχεδιάζουμε μαζί. Δημιουργούμε για εσάς), καθιστώντας σαφές πως το καλύτερο δώρο είναι αυτό που προέρχεται από την αγάπη και το μεράκι του κατασκευαστή.

Δείτε περισσότερα στο giftndesign.com