Εστίαση στην Καλαμάτα: Ένταση με το «καλημέρα», «στροφή» στο take away

Αναβρασμός επικρατεί στο χώρο της εστίασης ύστερα από την εφαρμογή των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού που τέθηκαν σε ισχύ από το περασμένο Σάββατο. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους καθώς πλέον χρειάζονται rapid test για να καθίσουν σε εξωτερικό χώρο, ενώ η διαδικασία της ταυτοποίησης δεν φαίνεται να είναι ευχάριστη και για πολλούς εμβολιασμένους, όπως αποδείχτηκε στην πράξη. Παράλληλα δεν έλειψαν και οι εντάσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τις καταναλωτικές τάσεις να διαφοροποιούνται, φέρνοντας εν νέου στην καθημερινότητα πολλών καταναλωτών το take away. Στο πλαίσιο αυτό οι επαγγελματίες της εστίασης σχεδιάζουν μπαράζ κινητοποιήσεων με κλείσιμο καταστημάτων και μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 16 Νοεμβρίου, με συμμετοχή επαγγελματιών που θα καταφθάσουν με πούλμαν από όλη την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας Νίκος Μαλαπέτσας μιλώντας στην «Ε» ανέφερε πως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο εφαρμογής των μέτρων σημειώθηκε πτώση του τζίρου της τάξεως του 25% στα πρωινά καταστήματα και 35 με 45% στα βραδινά. «Το οποιοδήποτε μέτρο πλέον επιβαρύνει την κατάσταση ως προς την ψυχολογία και όχι ως προς την ουσία. Οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι έτσι και αλλιώς κάνουν τεστ για να πάνε στην εργασία τους, ωστόσο κάποιοι που δεν εργάζονται εν μέρει επηρεάζουν και τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, σε μια παρέα τεσσάρων ατόμων όπου ο ένας είναι ανεμβολίαστος, στην σκέψη για το αν θα βγουν ή όχι, εφόσον ο ένας δεν μπορεί να μπει σε εσωτερικό χώρο ενδέχεται να κάτσουν όλοι σπίτι τους. Η όλη κατάσταση έτσι δημιουργεί έναν ανασταλτικό παράγοντα ως προς τον έξοδο του καθενός, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στην εστίαση» σημείωσε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμβολιασμένους, ο κ. Μαλαπέτσας εξήγησε πως τα νέα δεδομένα στα καταστήματα δεν τους αφήνουν ανεπηρέαστους, μιας και η διαδικασία της ταυτοποίησης θεωρείται κατά πολλούς άβολη. «Αρκετός κόσμος δεν επιθυμεί να επιδείξει την ταυτότητά του και γενικότερα τα προσωπικά του δεδομένα» τόνισε.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, καταγγέλθηκαν το Σαββατοκύριακο στο σύλλογο τρία περιστατικά που σημειώθηκαν σε καταστήματα της πόλης. «Τα δύο είχαν να κάνουν με παρέες ατόμων οι οποίες δεν δέχτηκαν να δείξουν τα πιστοποιητικά τους και στη συνέχεια κάθισαν με το έτσι θέλω σε καφέ, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον επιχειρηματία ο οποίος αναγκάστηκε να επικοινωνήσει μαζί μας για να του δώσουμε λύση. Από την πλευρά μας τονίστηκε πως πρέπει να ενημερωθεί η αστυνομία για το γεγονός. Το τρίτο είχε να κάνει με νυχτερινό μαγαζί στο οποίο επιδείχτηκε ψεύτικο πιστοποιητικό από θαμώνα κατά την είσοδο» υπογράμμισε, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση που βιώνει η εστίαση, καθώς δεν είναι εύκολο για κανέναν να καλεί την ΕΛ.ΑΣ. για να επιπλήξει τον ίδιο του τον πελάτη.

RAPID TEST ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σε ερώτηση της «Ε» για το αν θα έπρεπε και οι ανεμβολίαστοι να εισέρχονται σε εσωτερικούς χώρους εφόσον έχουν στην κατοχή τους τεστ 48 ωρών ο Νίκος Μαλαπέτσας ήταν ξεκάθαρος: «Εφόσον το rapid δείχνει πως ο εκάστοτε πελάτης δεν είναι φορέας ή δεν νοσεί κανονικά θα μπορούσε να μπει και σε κλειστό χώρο. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν γίνεται γιατί το “stop” σε ανεμβολίαστους σε εσωτερικούς χώρους λειτουργεί σαν άτυπος παράγοντας εκβιασμού ώστε να προχωρήσει ο εμβολιασμός με πιο γρήγορους ρυθμούς. Τα μέτρα αυτά μπορεί πράγματι να αυξήσουν τον εμβολιαστικό ρυθμό, βοηθώντας στην πρόληψη ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση. Αυτός ο μηχανισμός όμως δημιουργεί πρόβλημα στον κλάδο μας και στη βιωσιμότητά του από τη στιγμή που καταγράφεται πτώση 30 και 40% στον τζίρο μας. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε μέτρο παίρνει η κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των πολιτών. Εχουμε όμως πρόβλημα στο να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις μας» εξήγησε, συμπληρώνοντας πως πέρα από τη μείωση της πληρότητας που τους επιβάλλεται έχουν να αντιμετωπίσουν τα εξοντωτικά πρόστιμα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ κυρίως για εισπρακτικούς λόγους.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Στο ίδιο μήκος κύματος ο ειδικός γραμματέας και υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, Ανδρέας Ζαγάκος, έκανε λόγο στην «Ε» για απαράδεκτη επιβάρυνση σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα μέτρα, η οποία είναι και οικονομική, μιας και χρειάζεται τουλάχιστον ένας υπάλληλος για τη διαδικασία αυτή, αλλά και ηθική, καθώς οι επιχειρηματίες έρχονται σε δύσκολη θέση, όταν ανθρώπους που τους έχουν για χρόνια πελάτες αναγκάζονται να τους ζητάνε για το τυπικό κομμάτι της υπόθεσης ταυτότητα. «Αυτό τονίστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συλλόγων Εστίασης στην Τρίπολη, όπως και το γεγονός πως δεν είμαστε αντίθετοι στους ελέγχους. Προφανώς και είμαστε υπέρ των ελέγχων οι οποίοι διαφυλάσσουν την υγεία και δεν θα μας οδηγήσουν πιθανόν σε ένα νέο lockdown το οποίο θα είναι η οριστική καταστροφή του κλάδου και της οικονομίας. Αυτό που λέμε όμως είναι πως δεν είναι δική μας δουλειά να υποκαθιστούμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και πως είναι αντιστρόφως ανάλογο το βάρος του προστίμου που έχει ο παραβαίνων πολίτης σε αντίθεση με τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί εγώ για παράδειγμα να έχω ποινή 5.000 ευρώ και 15 μέρες κλείσιμο επειδή κάποιος χωρίς τεστ θέλει να έρθει στο κατάστημα» δήλωσε, λέγοντας πως αυτό που ζητάει ο κλάδος της εστίασης είναι να φύγει από πάνω του ο έλεγχος και να διενεργείται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. «Μολονότι βρισκόμαστε σε ένα μερικό lockdown διεκδικούμε παράλληλα κάποιες πιθανές ενισχύσεις ή κάποιες μεταφορές αποπληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών έξι μήνες ή ένα χρόνο αργότερα» διευκρίνισε.

«ΣΤΡΟΦΗ» ΣΤΟ TAKE AWAY

Οπως είπε ο Ανδρέας Ζαγάκος, από το περασμένο Σαββατοκύριακο παρατηρήθηκε μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ μέσω take away, με αποτέλεσμα να προκύψουν εικόνες αντίστοιχες του περασμένου χειμώνα, με παρέες στην παραλία και σε παγκάκια. «Επειδή η κοινή υπουργική απόφαση διευκρινίζει πως το take away δεν προϋποθέτει κάποιο πιστοποιητικό, είδαμε αύξηση στον καφέ στο χέρι ακόμα και σε καταστήματα που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα. Αυτή η επιλογή όσο έχουμε καλό καιρό καλύπτει κατά κάποιο τρόπο όσους είναι ανεμβολίαστοι ή όσους γενικότερα αποφεύγουν τους συνωστισμούς, παρότι οι αποστάσεις στα μαγαζιά τηρούνται κατά γράμμα. Όταν βέβαια ο χειμώνας κάνει για τα καλά την εμφάνισή του και μεταφερθούμε κατά κύριο λόγο σε εσωτερικούς χώρους τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τους πελάτες αυτούς, αλλά κυρίως για τα καταστήματα που λειτουργούν αμιγώς με κλειστούς χώρους, καθώς τα μέτρα αυτά ενδέχεται να λειτουργήσουν καταστροφικά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα» κατέληξε.