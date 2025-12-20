Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Σύμβουλοι της μειοψηφίας καταγγέλλουν την εκδίωξη συνταξιούχων από αίθουσα

Την εκδίωξη του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας από αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, καταγγέλλουν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας στη διοίκηση του Ε.Κ.

Χαρακτηριστικά δηλώνουν ότι “καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση του προέδρου και του γραμματέα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας να εκδιώξουν το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας από την αίθουσα που τους είχε παραχωρηθεί στο Ε.Κ.” και σημειώνουν: “Μάλιστα η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε την επόμενη από την ημέρα συγκρότησης του νέου ΔΣ, που προέκυψε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες, χωρίς να έχει γίνει πρώτα καμία ενημέρωση των μελών της διοίκησης.

Πρόκειται για απαράδεκτη, εκδικητική ενέργεια προσωπικά από τον πρόεδρο του Ε.Κ., δίωξης ενός σωματείου με πρωτοπόρα δράση στο κίνημα των συνταξιούχων στην Μεσσηνία, που μεταξύ άλλων πρωτοστατεί στις διεκδικήσεις για αξιοπρεπή δημόσια και δωρεάν υγεία, ενάντια στους πλειστηριασμούς σπιτιών των λαϊκών οικογενειών. Ο πρόεδρος συνεχίζει την τακτική να στρέφεται εναντίον αγωνιστικών σωματείων και συνδικαλιστών με πρωτοπόρα δράση, ενώ κάθεται προσοχή μπροστά στην κυβέρνηση και την εργοδοσία”.

Τα μέλη της μειοψηφίας της διοίκησης του Ε.Κ. Καλαμάτας απαιτούν “να δοθεί άμεσα πίσω η αίθουσα που δινόταν έως τώρα στο σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ, όπως και σε όποιο σωματείο ζητήσει αίθουσα για τις συνεδριάσεις του. Να γίνει επιτέλους το κτήριο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας χώρος, όπου οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους, ελεύθερα θα πραγματοποιούν τις συλλογικές, δημοκρατικές τους διαδικασίες”.

Το κείμενο της καταγγελίας υπογράφουν οι συνδικαλιστές – μέλη της μειοψηφίας του Ε.Κ. Καλαμάτας Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Σωτήρης Δαφνάς, Παναγιώτης Καράμπελας, Γιάννης Λαγογιάννης, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Μαλαπάνης και Βασίλης Παπαϊωάννου.