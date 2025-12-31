Νέα χρονιά - ρεκόρ για την "Καρέλια Α.Ε." - Παροχές στο προσωπικό και δωρεές ύψους 6,2 εκατ. ευρώ

Νέα χρονιά - ρεκόρ το 2025 για την καπνοβιομηχανία "Καρέλια" με τον όγκο πωλήσεων να σημειώνει αύξηση 9% και για πρώτη φορά να ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, γεγονός που και φέτος αποτυπώθηκε στις μεγάλες έκτακτες παροχές προς τους εργαζόμενους και στις δωρεές προς κοινωφελείς φορείς που ξεπερνούν τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στο καθιερωμένο ευχετήριο μήνυμά του προς τους εργαζόμενους ο διευθύνων σύμβουλος της "Καρέλια Α.Ε.", Ανδρέας Καρέλιας αναφέρθηκε στην νέα ανοδική πορεία της επιχείρησης, ανακοινώνοντας παράλληλα τις έκτακτες παροχές, από τις οποίες ξεχωρίζουν ο 15ος μισθός που δίνεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, καθώς και η επιπλέον έκτακτη παροχή των 1.800 ευρώ μικτά για κάθε εργαζόμενο με αφορμή το νέο ρεκόρ στον συνολικό όγκο πωλήσεων.

Στο φετινό του μήνυμα ο κ. Καρέλιας ανέφερε:

"Χρόνια Πολλά!!!

Σε λίγες ώρες το 2025 θα είναι πίσω μας και η νέα χρονιά θα ξεκινήσει, με νέες ελπίδες και όνειρα, με καινούργιες υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι Καλή Πρωτοχρονιά, υγεία και ευτυχία σε κάθε σπίτι. Να περάσετε τις μέρες αυτές ζεστά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Φέτος οι μέρες ξεκούρασης είναι κατάτι αυξημένες και θα δώσουν σε όλους μας την αναγκαία ανάσα για να ανασυγκροτηθούμε και να μπούμε με μία νότα αισιοδοξίας στη νέα χρονιά.

Το 2025, είχαμε να αντιμετωπίσουμε, μεταξύ άλλων, εντονότατο ανταγωνισμό, εντός και εκτός Ελλάδος, κυρίως από εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης, καθυστερήσεις στις

παραδόσεις πρώτων υλών και αύξηση της πολυπλοκότητας της παραγωγής εξαιτίας της επέκτασης των συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε μη κοινοτικές χώρες με δομή διαφορετική από αυτή της Ε.Ε. Ωστόσο, αισθανθήκαμε και κάποια ανακούφιση από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών των καπνών και των υλών φιλτροποιίας. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον, καταφέραμε να ανεβάσουμε τις πωλήσεις μας σε επίπεδα ρεκόρ και να βελτιώσουμε πολλά από τα βασικά μας μεγέθη".

Στη συνέχεια αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στην άκρως θετική φετινή εικόνα της μεσσηνιακής καπνοβιομηχανίας τόνισε:

"α. Ο συνολικός μας όγκος πωλήσεων ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, με αύξηση 9% περίπου έναντι του 2024. Πρόκειται για ένα επίτευγμα το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε απλησίαστο και το οποίο επετεύχθη χάρη στην αυξημένη απήχηση των σημάτων μας, στις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε, αλλά και στη σκληρή δουλειά και τις καίριες παρεμβάσεις των στελεχών μας στις Διεθνείς Πωλήσεις και τις Διευθύνσεις Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης.

β. Στον καπνό για στριφτό τσιγάρο καταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας διεθνώς κατά 2.5%, ξεπερνώντας και εδώ τα 1,2 εκατομμύρια κιλά.

γ. Στην ελληνική αγορά και παρά τον έντονο ανταγωνισμό, κλείνουμε την χρονιά με αύξηση όγκου 4% στα τσιγάρα και οριακή πτώση 0,7% στον καπνό.



δ. Η οργανική μας κερδοφορία είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη για το 2025, αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών κατά 11% περίπου και της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους εξαιτίας προσεκτικών αυξήσεων των εργοστασιακών μας τιμών, αλλά και της αποκλιμάκωσης των τιμών αγοράς καπνών διεθνώς. Ωστόσο, κατά τους τελευταίους κυρίως μήνες, η τελική μας κερδοφορία επηρεάζεται από την συναλλαγματική αδυναμία του δολαρίου έναντι του ευρώ.

ε. Μέσα στο 2025 ,η ΚΑΡΕΛΙΑ συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία ποσά Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. αλλά και κάθε άλλης μορφής φόρους, συνολικού ύψους 735,5 εκατ. ευρώ, το οποίο και είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία μας. Με άλλα λόγια, η ΚΑΡΕΛΙΑ συνεισέφερε πάνω από το 1% των συνολικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από πάσης μορφής φόρους μέσα στο 2025.

Παράλληλα, οι εισφορές της εταιρείας μας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς μέσα στο 2025 ξεπέρασαν τα 7,7 εκ. ευρώ.

στ. Προκειμένου να καλύψουμε την αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων μας, προχωρήσαμε σε επενδύσεις νέων παραγωγικών μονάδων, συνολικού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίζουμε και μέσα στο 2026 την επενδυτική μας προσπάθεια για την ενδυνάμωση της παραγωγικής μας δυνατότητας, κυρίως στις οικογένειες Omé και George Karelias and Sons, εξετάζοντας επενδύσεις οι οποίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 8,5 εκατ. ευρώ.

ζ. Μέσα στο 2025, ισχυροποιήσαμε κατά 6% τα ήδη σημαντικά ταμειακά μας διαθέσιμα έχοντας παράλληλα καταφέρει να χρηματοδοτήσουμε αυξημένες επενδύσεις και υψηλή αποθεματοποίηση σε καπνά. Λόγω της μείωσης των επιτοκίων, οι αποδόσεις των τοποθετήσεών μας σε ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις είναι μεν μειωμένες έναντι του 2024, παραμένουν όμως δε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα".

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

"Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσα από τις έκτακτες παροχές που ανακοινώνονται τέτοια μέρα, μοιραζόμαστε όλοι μέρος αυτής της επιτυχίας. Παράλληλα, είναι πρακτική μας εδώ και αρκετά χρόνια να ενισχύουμε και τους φορείς εκείνους, οι οποίοι, με αυταπάρνηση και σκληρή δουλειά, αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν πολύπλευρα στη κοινωνία μας" ανέφερε ο Ανδρέας Καρέλιας.

Ειδικότερα:

1. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι ανέρχεται φέτος σε €500 καθαρά για κάθε εργαζόμενο.

2. Ο κάθε λαχνός της σημερινής ημέρας, για τον καθένα από τους 40 τυχερούς, θα ανέλθει στα €1.000 καθαρά.

3. Επιπλέον, ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση €2.000 καθαρά.

4. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι των οποίων τα παιδιά πέτυχαν την είσοδό τους στα παραπάνω ιδρύματα μέσα στο 2025 θα λάβουν μία πρόσθετη οικονομική ενίσχυση €500 καθαρά.

5. Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2025.

6. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος και λόγω της υψηλής κερδοφορίας, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν σαν έκτακτη παροχή έναν μικτό μηνιαίο μισθό, με άλλα λόγια η εταιρεία, λόγω της αυξημένης της κερδοφορίας, θα δώσει 15ο μισθό σε όλους τους εργαζομένους.

7. 150 εργαζόμενοι οι οποίοι ξεχώρισαν με την απόδοσή τους μέσα στη χρονιά που πέρασε θα λάβουν το μπλε bonus, το οποίο ανέρχεται σε €2.700 καθαρά.



8. 55 εργαζόμενοι, των οποίων η απόδοση κρίνεται ως εξαιρετική́ θα λάβουν το χρυσό bonus,το οποίο ανέρχεται σε €4.000 καθαρά.

9. Το επίδομα παρουσίας για όλους τους εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του έτους, έκαναν χρήση μόνο της κανονικής τους άδειας και δεν έλειψαν ούτε μία άλλη ημέρα από την εργασία τους, ανέρχεται σε €1.200 καθαρά.

10. Τέλος, ειδικά για φέτος και προκειμένου όλοι μαζί να γιορτάσουμε το γεγονός ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε σε πωλήσεις τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, κάθε εργαζόμενος θα λάβει έκτακτη παροχή €1.800 μικτά.

Παράλληλα ειδικά για φέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να ενισχύσει με το συνολικό ποσό του €1.000.000 τους εξής φορείς:

1. Την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας με το ποσόν των €250.000.

2. Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με το ποσόν των €250.000 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

3. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με το ποσόν των €50.000.

4. Την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Ελλάδος με το ποσόν των €100.000.

5. Τον Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας (ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ) με το ποσόν των €50.000.

6. ΤοΧατζηπατέρειοΊδρυμαμετοποσόντων€100.000.

7. Το Σωματείο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος» με το ποσόν των €50.000.

8. Τον οργανισμό «ΘΑΛΠΟΣ–ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» με το ποσόν των €50.000.

9. Τα «Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας» με το ποσόν των €50.000.

10. Την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΞΕΛΙΞΗΖΩΗΣ» με το ποσόν των €50.000.

Αναφερόμενος στις παραπάνω παροχές ο κ. Καρέλιας υπογράμμισε: "Είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να επισημάνω ότι οι παραπάνω έκτακτες παροχές, καθώς και η οικονομική ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων, θα ξεπεράσουν για φέτος το συνολικό ποσό των €6.200.000".

Και συνέχισε:

"Επιστρέφοντας στα δικά μας ,επιτρέψτε μου να πω μία αλήθεια. Πέρα από τους αριθμούς, πέρα από τα ρεκόρ και την αυξημένη διεθνικότητα των σημάτων της, η δύναμη της Καρέλια ήταν πάντα οι άνθρωποί της. Η δεξιοτεχνία, ο επαγγελματισμός και η δέσμευσή μας στην ποιότητα αποτελούν το θεμέλιο της φήμης αυτής της εταιρείας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό ίσχυε επί δεκαετίες και συνεχίζει να ισχύει και σήμερα.

Το 2025 ήταν μια χρονιά με προκλήσεις. Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε είναι απαιτητικό και οι προσδοκίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, είναι υψηλότερες από ποτέ. Παρά τις πιέσεις αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της εταιρείας συνεχίζει να δείχνει καθημερινά αφοσίωση στους κοινούς στόχους και υπερηφάνεια για το γεγονός ότι είναι μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας.

Μέσα στην νέα χρονιά θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μας γραμμών. Πρέπει όλοι να εργαστούμε περισσότερο αποτελεσματικά στον τομέα αυτό. Τα λόγια μου αυτά έχουν σκοπό να τονίσουν μία πραγματικότητα. Πάνω από όλα, είναι λόγια ευθύνης.

Υστέρηση στην αποδοτικότητα σημαίνει ότι δεν αξιοποιούμε ακόμη πλήρως τις δυνατότητές μας. Και αυτό είναι σημαντικό, επειδή η αποδοτικότητα σήμερα δεν αφορά μόνο τους αριθμούς. Επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά μας, τη βιωσιμότητά μας ως εταιρεία και, τελικά, την ασφάλεια της εργασίας και τις μελλοντικές επενδύσεις. Πέρα από το αυξημένο κόστος, επηρεάζει την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας διεθνώς και να προσαρμοστούμε στις ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες των αγορών μας.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας δεν σημαίνει περικοπές ή συμβιβασμούς στην ποιότητα. Η Καρέλια δεν θα υποστηρίξει ποτέ κάτι τέτοιο. Σημαίνει:

• σαφέστερες διαδικασίες, οι οποίες τηρούνται με πειθαρχία και χωρίς παρεκκλίσεις

• καλύτερο συντονισμό

• λιγότερα επαναλαμβανόμενα λάθη

• ισχυρότερη επικοινωνία μεταξύ των ομάδων

• και, πάνω από όλα, μια κοινή νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης.

Κάθε ρόλος έχει σημασία σε αυτήν την προσπάθεια. Από την κάθε γραμμή παραγωγής έως τη συντήρηση, από τον σχεδιασμό έως τον ποιοτικό έλεγχο, μικρές βελτιώσεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά φέρνουν ουσιαστική αλλαγή. Η αύξηση των αποδόσεων του εργοστασίου μας δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης, αλλά απαιτεί, πάνω από όλα, ομαδική προσπάθεια.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η βελτίωση απαιτεί συνεχή υποστήριξη. Όπως όλες οι μεγάλες βιομηχανίες του κόσμου, η εταιρεία δαπανά τεράστια ποσά στο να έχει επιπλέον τεχνική αρωγή από τις εταιρείες των μηχανών μας στο εργοστάσιο, ώστε να αντλήσουμε από την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους από άλλες χώρες και άλλες πρακτικές. Η συνεχής εκπαίδευση και ο καλύτερος σχεδιασμός είναι βασικά στοιχεία για να πάμε μπροστά. Πέραν αυτού όμως, και η ακρόαση των δικών σας ιδεών είναι απαραίτητη. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ακριβώς πού υπάρχουν ανεπάρκειες -η εμπειρία σας είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας και πρέπει να είναι μέρος της λύσης.

Αυτό που σας ζητώ σήμερα δεν είναι η τελειότητα, ή κάτι ανεφάρμοστο και ουτοπικό. Ζητώ ο καθένας από εμάς να δείξει την απαραίτητη αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Η εταιρεία μας έχει χτίσει τη φήμη της εδώ και δεκαετίες λειτουργώντας με σοβαρότητα, προσοχή, υπευθυνότητα και υπερηφάνεια. Τώρα, πρέπει να προσθέσουμε μια ακόμη πτυχή σε αυτήν την κληρονομιά χωρίς να χάσουμε αυτό που είμαστε.

Επαναλαμβάνω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, διότι πάνω από όλα πιστεύω στην ομάδα μας, σε όλους εσάς, επειδή όταν η Καρέλια δεσμεύεται για βελτίωση, το κάνει σοβαρά και συλλογικά.

Σας ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά σας. Σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να προχωρήσουμε πιο δυνατά, πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά, ως μία εταιρεία η οποία αποτελεί παράδειγμα για την χώρα μας, εκτιμά τους ανθρώπους της, την δεξιοτεχνία και το ταλέντο τους. Σας ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας και την προσπάθειά σας. Όλοι μαζί, εργαζόμενοι και Διοίκηση, συνεχίζουμε να οδηγούμε την Καρέλια μπροστά.

Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας Καλή Πρωτοχρονιά, υγεία και ανανεωμένη ενέργεια για τη χρονιά που έρχεται".