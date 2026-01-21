Geohellas: Μία ακόμα δυναμική εταιρεία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου

Εκτενές αφιέρωμα σε μία όχι και τόσο γνωστή δραστηριότητα της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου φιλοξενεί τις τελευταίες ημέρες η ιστοσελίδα newmoney.gr.

Πρόκειται για την εταιρεία η Geohellas (Γεωελλάς ΑΜΜΑΕ), η οποία κατέχει το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα ατταπουλγίτη και σαπωνίτη στην Ευρώπη, ενώ είναι μία από τις πλέον σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες επεξεργασίας αργίλων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το εν λόγω αφιέρωμα η εταιρεία “έχει καταστεί η αποκλειστική ευρωπαϊκή πηγή των εν λόγω ορυκτών και των προϊόντων που παράγονται από αυτά, διαθέτοντας ισχυρή εξωστρέφεια. Και τούτο καθώς σήμερα εξάγει πάνω από το 65% της παραγωγής της σε 53 χώρες στην Ευρώπη, στην Ασία και σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής”.

Επιπλέον για την πορεία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου στην εταιρεία το newmoney.gr σημειώνει: “Αυτή η επιτυχία βέβαια δεν ήρθε αυτόματα, αλλά ως αποτέλεσμα διαδοχικών μεγάλων επενδύσεων που προσεγγίζουν συνολικά τα 40 εκατ. ευρώ. Ολα, ωστόσο, ξεκίνησαν λίγο πριν από το Millennium και το γύρισμα του αιώνα, το 1999. Και ήταν ένα ακόμη αποτέλεσμα του σπάνιου αισθητηρίου, αλλά και της επιμονής ενός ανθρώπου που άφησε πολύπλευρο αποτύπωμα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας μας.

Ηταν ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος που, εκτός από την ισχυρή παρουσία στον χώρο της ναυτιλίας με την εταιρεία Costamare, έχει μείνει στην ιστορία ως εμπνευστής και δημιουργός του μεγαλειώδους Costa Navarino, που αποτελεί πλέον έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μεσσηνία.

Εκτός από αυτό το όραμα που πρόλαβε να το δει να γίνεται πραγματικότητα, το 2010, έναν χρόνο προτού φύγει από τη ζωή, o καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, μαζί με τον γιο του Χρήστο, πρόεδρο του Δ.Σ. της Geohellas, έστησαν αυτή την εταιρεία με στόχο την αξιοποίηση του μεγάλου κοιτάσματος ατταπουλγίτη στις περιοχές της Κοζάνης και των Γρεβενών.

Εκτοτε ξεκίνησε μια μεγάλη επένδυση και το 2004 ολοκληρώθηκε η πρότυπη βιομηχανική μονάδα στην Κνίδη Γρεβενών. Σε μικρό χρονικό διάστημα η εταιρεία πέτυχε την παραγωγή προϊόντων που ικανοποιούσαν τις προδιαγραφές μεγάλων πολυεθνικών πελατών, ώστε να αναπτυχθεί στις διεθνείς αγορές. Τα επόμενα χρόνια, μέσω διαδοχικών επενδύσεων, επεκτάθηκε και σήμερα λειτουργεί τέσσερα λατομεία από τα οποία εξορύσσονται διάφορες ποιότητες ατταπουλγίτη και σαπωνίτη.

Ειδικότερα, έπειτα από εκτεταμένη γεωλογική έρευνα έχουν εντοπιστεί βεβαιωμένα αποθέματα των υλικών αυτών, που ξεπερνούν τους 20.000.000 τόνους, για τα οποία η Geohellas έχει στην κατοχή της τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Τα κοιτάσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάνω από 20 διαφορετικές ποικιλίες των ορυκτών με ιδιαίτερες ιδιότητες και χαρακτηριστικά”.