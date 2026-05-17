Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σημαντική αύξηση μαθητών στα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Σημαντική αύξηση των μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καταγράφεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη λήξη του σχολικού έτους 2023/2024.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές έφτασαν τους 721, από 651 το προηγούμενο σχολικό έτος, σημειώνοντας αύξηση 10,8%, ενώ οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν από 27 σε 33.

Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ανάγκες στην Ειδική Αγωγή μεγαλώνουν και στην Πελοπόννησο, έστω και αν η Περιφέρεια εξακολουθεί να έχει μικρό μερίδιο στο σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα, οι 721 μαθητές της Πελοποννήσου αντιστοιχούν περίπου στο 5% των 14.563 μαθητών που φοιτούν πανελλαδικά σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής. Αντίστοιχα, οι 33 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας αποτελούν περίπου το 6,1% του συνόλου των 540 μονάδων της χώρας.

Το διδακτικό προσωπικό στην Πελοπόννησο αυξήθηκε από 239 σε 246 εκπαιδευτικούς, δηλαδή κατά 2,9%. Η αύξηση όμως αυτή είναι αισθητά μικρότερη από την αύξηση των μαθητών. Ετσι, η αναλογία στην Περιφέρεια διαμορφώνεται περίπου σε 1 εκπαιδευτικό για 2,93 μαθητές, όταν ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι 1 προς 2,71. Με απλά λόγια, στην Πελοπόννησο η πίεση στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της χώρας.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην Περιφέρεια καταγράφεται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία, όπου οι μαθητές αυξήθηκαν από 58 σε 73, δηλαδή κατά 25,9%, χωρίς όμως να αυξηθεί το διδακτικό προσωπικό, που παρέμεινε στους 17 εκπαιδευτικούς. Στα Ειδικά Δημοτικά οι μαθητές αυξήθηκαν από 213 σε 239, με άνοδο 12,2%, ενώ το προσωπικό αυξήθηκε από 87 σε 101 εκπαιδευτικούς. Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση οι μαθητές αυξήθηκαν από 380 σε 409, δηλαδή κατά 7,6%, αλλά το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε από 135 σε 128 εκπαιδευτικούς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μαθητές στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής αυξήθηκαν από 12.981 σε 14.563, δηλαδή κατά 12,2%. Οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν από 469 σε 540, ενώ το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε συνολικά από 5.461 σε 5.367 εκπαιδευτικούς. Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των μαθητών είναι ο αυτισμός, με ποσοστό 40,4%, και ακολουθεί η νοητική υστέρηση με 30,6%.

Η εικόνα της Πελοποννήσου δείχνει ότι η Ειδική Αγωγή επεκτείνεται, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις βαθμίδες και κυρίως όχι πάντα με την αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό. Η αύξηση των μαθητών, ιδιαίτερα στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναδεικνύει την ανάγκη για πιο σταθερό σχεδιασμό, περισσότερες υποστηρικτικές δομές και επαρκή στελέχωση, ώστε η αύξηση των αριθμών να μη μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επιβάρυνση για εκπαιδευτικούς, μαθητές και οικογένειες.

Τα βασικά στοιχεία για την Πελοπόννησο