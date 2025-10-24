Επανεκλογή Φαββατά στο Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΥΔΥ

Ο Δημήτρης Φαββατάς επανεξελέγη πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, κατά τη συγκρότηση σε σώμα της νεοεκλεγείσας διοίκησης του Τμήματος.

Ειδικότερα, η νέα διοίκηση του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ είναι:

Πρόεδρος: Δημήτρης Φαββατάς (Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία). Αντιπρόεδρος: Γιώργος Σταυρόπουλος (ΔΑΚΕ) Γραμματέας: Παναγιώτης Μερτίκας (ΔΑΣ). Ταμίας: Αρης Κτίστης (Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία) Οργανωτικός Γραμματέας: Κανέλλα Παπαδάκου (Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία). Μέλη: Ευγενία Ντρε (Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία), Γεωργία Διονυσοπούλου (ΔΑΚΕ), Ελένη Τζιαμπίρη (ΔΑΣ), Χριστίνα Λαδά Χριστίνα (Παρεμβάσεις).

Σε δήλωσή του ο Δ. Φαββατάς αναφέρει: “Η συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε μέσα σε κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας ύστερα από πρόταση του πλειοψηφώντος συμβούλου για τη συγκρότηση αναλογικού προεδρείου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σώμα. Θέλω να συγχαρώ όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την εκλογή τους και να ευχαριστήσω τους 138 αντιπροσώπους που συμμετείχαν στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Κυρίως, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημοσίους υπαλλήλους του νομού μας, οι οποίοι για άλλη μια φορά μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και να δεσμευτώ ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις σε συνεργασία και συνεχή επαφή με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους για την επίλυση των προβλημάτων των δημοσίων υπαλλήλων και της δημόσιας διοίκησης”.