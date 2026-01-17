Νέο ρεκόρ το 2025 στη Μεσσηνία: Ψάχνουν δουλειά και ανοίγουν επιχείρηση



Με αμείωτη ένταση και νέο ρεκόρ ίδρυσης νέων επιχειρήσεων συνεχίστηκε και το 2025 στη Μεσσηνία ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης καθώς ολοένα και περισσότεροι Μεσσήνιοι αναζητούν επαγγελματική διέξοδο ανοίγοντας δική τους επιχείρηση. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ πέρυσι ιδρύθηκαν στη Μεσσηνία 886 νέες επιχειρήσεις και ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος από το 2011 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Συνολικά από το 2011 μέχρι το 2025 άνοιξαν 9.154 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 2.582 με συνέπεια την τελευταία δεκαπενταετία να αυξηθεί ο αριθμός των μεσσηνιακών επιχειρήσεων κατά 6.572. Συνολικά στη Μεσσηνία λειτουργούν 14.375 επιχειρήσεις.

Με βάση τη νομική μορφή, λειτουργούν 10.262 ατομικές επιχειρήσεις (71,49% του συνόλου), 1.239 Ομόρρυθμες Εταιρείες (7,77% του συνόλου), 1.123 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (7,75% του συνόλου), 1.116 Ετερόρρυθμες Εταιρείες (6,7% του συνόλου), 398 Ανώνυμες Εταιρείες (2,77% του συνόλου), 136 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (0.95% του συνόλου ), 48 Αστικές Εταιρείες 784 ΑΚ (0,3% του συνόλου), 19 ΚΟΙΝΣΕΠ (0,13% του συνόλου) 9 Ενεργειακές Κοινότητες (0,06%),6 Κοινοπραξίες (0,03%) και 2 συνεταιρισμοί (0,01%)

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα (25,56% στο εμπόριο, 21,8% στον κλάδο της εστίασης και των καταλυμάτων), στις κατασκευές 10,2% και στη μεταποίηση 6,58%

Με βάση τον κωδικό Ζ του Πίνακα 2 (σύμφωνα με τη ταξινόμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) λειτουργούν στο λιανικό εμπόριο 2.596 επιχειρήσεις. Από αυτές 373 επιχειρήσεις πουλούν κυρίως τρόφιμα και ποτά, 283 επιχειρήσεις που πουλούν κυρίως ενδύματα, 132 επιχειρήσεις στο εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα, 144 φαρμακεία, 142 επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων, 194 επιχειρήσεις στο εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών, 121 επιχειρήσεις στο εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών και 92 επιχειρήσεις στο εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Στο χονδρικό εμπόριο δραστηριοποιούνται 147 Από αυτές οι 147 είναι επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, 75 επιχειρήσεις στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών και 63 επιχειρήσεις στο εμπόριο ποτών.

Στη συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων δραστηριοποιούνται 303 επιχειρήσεις και στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών οχημάτων 59 επιχειρήσεις.

Με βάση τον κωδικό Θ λειτουργούν 2.141 επιχειρήσεις εστίασης και 684 επιχειρήσεις καταλυμάτων. Στον κλάδο της εστίασης λειτουργού 1.104 εστιατόρια και κινητές μονάδες εστίασης και 976 επιχειρήσεις παροχής ποτών.

Στον κλάδο των καταλυμάτων λειτουργούν 72 ξενοδοχεία και 574 καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Στον κλάδο των κατασκευών δραστηριοποιούνται 583 επιχειρήσεις σε κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, 172 επιχειρήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 130 επιχειρήσεις για υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, 157 επιχειρήσεις προετοιμασίας εργοταξίου και 93 ξυλουργικές επιχειρήσεις.

Στον κλάδο της μεταποίησης δραστηριοποιούνται 547 επιχειρήσεις στη βιομηχανία τροφίμων 179 επιχειρήσεις στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.

Με βάση τον κωδικό ΙΓ δραστηριοποιούνται 203 επιχειρήσεις σε αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών,· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, 159 επιχειρήσεις σε νομικές και λογιστικές δραστηριότητες .

Περισσότερα στοιχεία για τον επιχειρηματικό χάρτη της Μεσσηνίας παρουσιάζονται στους πίνακες