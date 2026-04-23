Εκδήλωση για την 85η επέτειο της Μάχης της Καλαμάτας οργανώνουν τα ΓΑΚ Μεσσηνίας και η Κοιν.Σ.Επ. "Εθος Πελοποννήσου" το Σάββατο στις 7 μ.μ. στα γραφεία των ΓΑΚ, Αριστοδήμου 22.

Η μάχη της Καλαμάτας, στις 28 Απριλίου 1941, ήταν η τελευταία που δόθηκε στο ηπειρωτικό έδαφος της Ελλάδας μεταξύ των Γερμανών εισβολέων και των συμμαχικών στρατευμάτων, χιλιάδες άνδρες των οποίων ανέμεναν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για να εκκενωθούν με πλοία προς την Κρήτη.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολή φωτογραφιών από το αρχείο του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου, καθώς και προβολή βίντεο διάρκειας 35' από το Μάθημα Τοπικής Ιστορίας που είχε οργανώσει η ομάδα «Πάμε βόλτα» το 2016, με ομιλητές τους δημοσιογράφους Βασίλη Μπακόπουλο και Ηλία Μπιτσάνη.