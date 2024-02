Με πτήση από Μόναχο ξεκινά η τουριστική σεζόν στη Μεσσηνία – Ανοίγει και η Costa Navarino  

Η τουριστική σεζόν στην Μεσσηνία ξεκινά αύριο Κυριακή με την άφιξη στον Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» της πρώτης πτήσης από Μόναχο και την έναρξη λειτουργίας του The Westin Resort στην Costa Navarino. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό για την φετινή σεζόν 21 αεροπορικές εταιρείες θα συνδέουν το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με ισάριθμους αερολιμένες ευρωπαϊκών πόλεων και το Τελ Αβίβ. Συγκεκριμένα Καλαμάτα θα συνδέεται αεροπορικώς με 4 πόλεις της Γαλλίας (Παρίσι, Λυών, Λιλ, Ναντ), 3 της Γερμανίας (Μόναχο, Φρανκφούρτη, Ντίσελντορφ), 3 του Ηνωμένου Βασίλειου (Λονδίνο, Μάντσεστερ , Μπέρμιγχαμ), 2 της Ελβετίας (Γενεύη, Ζυρίχη) 2 της Αυστρίας (Βιέννη, Ίνσμπρουκ) και με 1 πόλη της Ολλανδίας (Άμστερνταμ), της Ιταλίας (Μπέργκαμο), της Σουηδίας (Στοκχόλμη), της Νορβηγίας (Όσλο), της Δανίας (Κοπεγχάγη), της Πολωνίας (Κατοβίτσε), της Φιλανδίας (Ελσίνκι) και του Ισραήλ (Τελ Αβίβ)

Σύμφωνα επίσης με το προγραμματισμό της ΤΕΜΕΣ ΑΕ. το The Westin Resort ανοίγει αύριο 18 Φεβρουαρίου, Το Mandarin Oriental την 1η Απριλίου, το The Romanos, a Luxury Collection Resort στις 25 Απριλίου και το W Costa Navarino στις 3 Μαΐου.

Τα γήπεδα γκολφ The Dunes Course, The Bay Course, The Hills Course και το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course, θα υποδεχθούν τους πρώτους παίκτες στις 19 Φεβρουαρίου.

Η Navarino Agora,στη Γιάλοβα θα υποδεχθεί το κοινό την 1η Απριλίου

Η αυριανή πτήση για Μόναχο θα αναχωρήσει από την Καλαμάτα στις 4.15 μ.μ.. Η πτήση από την πρωτεύουσα της Βαυαρίας αναμένεται να αφιχθεί στον Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στις 9.50 μ.μ.

Αναλυτικά στοιχεία, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η αερολιμενάρχης Βιβή Βλάχου, για τις φετινές αεροπορικές συνδέσεις του Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, παρουσιάζονται στον πίνακα.