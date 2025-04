Ξεκινά την Παρασκευή το 3o Messinia Forum: Στο επίκεντρο τουρισμός, καινοτομία και γαστρονομία (βίντεο)

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο τουρισμός, η γαστρονομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων και κορυφαίων επαγγελματιών. Ανάμεσά τους θα είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, ο παραολυμπιονίκης Ευθύμιος Καλαράς, καθώς και ο σεφ Ηλίας Μαμαλάκης. Στο Messinia Forum θα συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες σεφ, όπως οι Λευτέρης Λαζάρου, Νίκος Φωτιάδης, Ιάκωβος Απέργης, Μυρσίνη Λαμπράκη και Γιώργος Τσαπάρας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΙΦΟ 15 ΧΡΟΝΩΝ

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας Γιάννης Κολοβός αναλύοντας το πρόγραμμα έκανε λόγο για ένα θεσμό πλέον, μέσω του οποίου θα δοθούν απαντήσεις μεταξύ άλλων για την τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας και εν γένει της Πελοποννήσου, με αφορμή το μέλλον του Αεροδρομίου Καλαμάτας, με συμμετοχή της Fraport Greece. «Εκεί θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το γρίφο που ακούμε εδώ και 15 χρόνια, για το τι θα γίνει με αυτό το Aεροδρόμιο, ποια είναι η διάθεση και πως μπορούμε να ανοίξουμε ορίζοντες και φτερά για να πετάξουμε παντού» σχολίασε, ενημερώνοντας πως θα αναπτυχθούν οι τάσεις οι οποίες θα βγάλουν την περιοχή μπροστά με καινοτομία και βιωσιμότητα. Ο ίδιος, εστίασε στην ουσιαστική κουβέντα που θα γίνει για την Κάρτα Εργασίας το Σάββατο στις 5 μ.μ., με ομιλητή μεταξύ άλλων τον Κωνσταντίνο Αγραπιδά (Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). «Θέλουμε τα προβλήματα που έχουμε συγκεντρώσει στον ένα μήνα λειτουργίας της να δούμε πως μπορούμε να τα εξαλείψουμε ώστε να μπορέσει αυτό το εγχείρημα να λειτουργήσει, γιατί όπως είναι τώρα δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο» υπογράμμισε, λέγοντας πως η εστίαση και ο τουρισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όχι μια “κονσέρβα”, όπως άλλοι κλάδοι.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταξιωμένο σεφ Λευτέρη Λαζάρου θα αφήσει για λίγο τις κατσαρόλες και θα γίνει… δημοσιογράφος. Σε μια νέα πρόκληση, θα παίρνει συνεντεύξεις από επώνυμους καλεσμένους, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές τους. Παράλληλα, η γαστρονομία και η πολιτιστική ταυτότητα θα αναδειχθούν μέσα από μοναδικές εμπειρίες ενώ θα πραγματοποιηθούν και γευσιγνωσίες ελαιολάδου, οίνου και μελιού, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική γευστική εμπειρία. Ο Γιάννης Κολοβός εστίασε στην παρουσίαση του «Κυριακάτικου τραπεζιού» από τον Ηλία Μαμαλάκη που θα γίνει την Κυριακή στις 11 π.μ., υπογραμμίζοντας πως θα βασιστεί στην Μεσσηνιακή Γαστρονομία. Ο πρόεδρος του ΣΕΜ πρόσθεσε πως το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ακόμα τον θεματικό εναλλακτικό τουρισμό, κάνοντας λόγο για το “βέλος” που πρέπει να μπει μπροστά στον τουρισμό της περιοχής.

ΤΟ SUCCESS STORY ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΝΤΗΛΙΟΥ

Μία από τις ξεχωριστές παρουσιάσεις θα αφορά στο Success Story του Καλαματιανού Μαντηλιού. Θα αναδειχτεί η αξία αυτού του παραδοσιακού προϊόντος, η ανάγκη να μεταλαμπαδευτεί η τέχνη του και θα αναζητηθούν τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, οικοδομώντας το μοναδικό του brand, διατηρώντας ωστόσο την αυθεντικότητά του. Ο κ. Κολοβός παρατήρησε πως το εν λόγω brand έχει ξεχαστεί, όντας ένα κόσμημα όπως και το ελαιόλαδο. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δικτύωσης, το Messinia Forum φιλοξενεί B2B συναντήσεις και workshops, με θεματικές που αφορούν στην ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων, τις εξαγωγικές δυνατότητες και την καινοτομία.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑΣ

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα experienceskalamata.com, η οποία προβάλλει τις μοναδικές τουριστικές εμπειρίες της περιοχής. Εκπροσωπώντας την πλατφόρμα ο Ανδρέας Αθανασάς υπογράμμισε πως θα παρουσιαστεί το εγχείρημα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο εστιάζει στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών που θέλουν να βιώσουν κάτι το διαφορετικό. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λάμπρος Αθανασάς αναφέρθηκε στις καινοτόμες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στον τουρισμό, φέρνοντας ως παράδειγμα τη νήσο Σαπιέντζα όπου έχει σχήμα καρδιάς και η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τον γαμήλιο τουρισμό. Ακόμα μίλησε για τον Ταΰγετο και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει, πέρα από την πεπατημένη. Από την πλευρά του, ο οινοποιός Κωνσταντίνος Ψαρούλης γνωστοποίησε πως θα δώσουν το παρών όλοι οι οινοποιοί της Μεσσηνίας, οι αποσταγματοποιοί και οι μπυραρίες της περιοχής, βάζοντας τις βάσεις ώστε κάθε βραδιά του Forum να κλείνει με ένα πάρτι. Ο ίδιος, απηύθυνε κάλεσμα στο κοινό να αφουγκραστεί τις ιδέες των επαγγελματιών και να εγκλιματιστεί στο χώρο. Το 3o Messinia Forum θα διοργανωθεί από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ Πελοποννήσου, των έξι Δήμων της Μεσσηνίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

14:00 Εγγραφές συνέδρων

15:00 Workshop για κάρτα εργασίας από εταιρεία UNION σε ξενοδόχους, επιχειρηματίες εστίασης, λογιστές, Αμπελιώτης Ιωάννης (Υπεύθυνος προγραμματισμού και ένας από τους εταίρους της Union), Κίτσιου Ανέτα (Υπεύθυνη τμήματος υποστήριξης και εκπρόσωπος τμήματος πωλήσεων), Λαχανά Ελισσάβετ (software analyst)

Επίσημη έναρξη Messinia Forum - Εισαγωγικές εισηγήσεις – Χαιρετισμοί

17:10 Δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος

17:15 Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτριος Πτωχός

17:20 Πρόεδρος ΣΕΜ, Ιωάννης Κολοβός

17:35 Παρουσίαση θεματικών του Messinia Forum 3

17:45 «Μεσσηνιακή Γωνιά» - Παρουσίαση από τον Παναγιώτη Τριφύλλη, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της εταιρείας THE MART

18:15 Success story to Be Καλαματιανό Μαντήλι, Ελένη Δημοπούλου, ΕΟΤ, Greek National Tourism Organization

ΚΥΚΛΟΣ Α’: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

18:30 Στρογγυλό Τραπέζι 1

Θέμα: Μεσσηνία 2030 Καινοτομία- Αειφορία και Ανάπτυξη στο Τουρισμό

Συντονιστής: Θέμης Κανελλόπουλος, Δημοσιογράφος

Ομιλητές:

Γεώργιος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Aνάπτυξης Fraport Greece

Δημήτριος Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας- Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου

Δημήτριος Καφαντάρης, Γ.Γ. ΚΕΔΕ

Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ

Εκπρόσωπος ΣΕΜ

19:30 Βράβευση Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, Πρόεδρος ΤΕ.ΜΕΣ.

2

19:40 Βράβευση Ηλία Μαμαλάκη

19:45 Στρογγυλό τραπέζι 2

Θέμα: Μεσσηνία εν δράσει: Η περιφέρεια πρωταγωνιστής σε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουρισμό

Συντονιστής: Kωνσταντίνος Δεριζιώτης, Εκδότης Money & Tourism

Ομιλητές:

Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας

Πελοποννήσου

. Οι Δήμαρχοι των Δήμων Μεσσηνίας:

. Δήμαρχος Τριφυλίας, Γεώργιος Λεβεντάκης

. Δήμαρχος Μεσσήνης, Γεώργιος Αθανασόπουλος

. Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας

. Δήμαρχος Οιχαλίας, Παναγιώτα Γεωργακοπούλου

. Δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γεώργιος Χιουρέας

. Εκπρόσωπος ΣΕΜ

20:45 WELCOME PARTY ΜΕ «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ» FINGER FOOD

Σάββατο 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

10:00 Προσέλευση

ΚΥΚΛΟΣ Β’: ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

10:30-11:45 Workshop Παρουσίαση τρόπων τοποθέτησης προϊόντων και εξαγωγών στην Ευρώπη, Παναγιώτης Χατζηλαζαρίδης, CEO - Founder - Διευθύνων Σύμβουλος - Ιδρυτής «ManaGi»

11:45-12:45 Workshop Παρουσίαση τρόπων τοποθέτησης προϊόντων και εξαγωγών στην Αμερική και στις Tρίτες Χώρες, Όλγα Παπαδόγιαννη, Managing Partner Nexus Connecting Business

12:45-14:00 Workshop Digital Marketing Πέτρος Ντόκος, Head of Content Reach

ΚΥΚΛΟΣ Γ’: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

14:00 Γεύσεις Μεσσηνίας: Ο Ηλίας Μαμαλάκης και οι σεφ Ιάκωβος Απέργης, Μυρσίνη Λαμπράκη, Γιώργος Τσαπάρας και Νίκος Φωτιάδης και ο καθηγητής του Τμήματος Λαχανοκομίας ΠΑΠΕΛ Αναστάσιος Κώτσιρας αποκαλύπτουν τα μυστικά των τοπικών προϊόντων.

Συντονιστές: Δήμητρα Δημοπούλου & Δημήτρης Μπαλής, Δημοσιογράφος – Αρθρογράφος HUFFPOST GREECE

13:30-15:00 Workshop – Masterclass – «Από τη Γη της Μεσσηνίας στο Ποτήρι των Πελατών σας», Νίκος Πανίδης, Tutor of WSPC Wine School (Konstantinos Lazarakis MW)

15:00 «Food for talk» με τον σεφ Λευτέρη Λαζάρου με καλεσμένους έκπληξη!

15:30-17:00 Workshop – Masterclass – «Από τη Γη της Μεσσηνίας στο Ποτήρι των Πελατών σας», Messinia Terroirs - Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Ιωάννης Διονυσόπουλος WSET L3, Γευσιγνώστης

16:30 Workshop Διαχείριση αρνητικών σχολίων, από τον Founder της SheepFish Agency, Αριστείδη Γκότση



ΚΥΚΛΟΣ Δ’: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17:30 Στρογγυλό Τραπέζι 1,

Θέμα: «Ένας μήνας εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην εστίαση και τον τουρισμό, προβληματισμοί και ανησυχίες»

Συντονιστής: Αθανάσιος Ανδριανόπουλος, Οικονομολόγος

Ομιλητές:

Αδαμαντία Κεχαγιά, Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων Πελοποννήσου, ΣΕΠΕ,

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Φραγκιαδάκης Νικόλαος, Λογιστής, Φορoτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εισηγητής Σεμιναρίων για τα Εργατικά, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Εκπρόσωποι εστίασης και ξενοδόχων

18:30 «Προκλήσεις της εξέλιξης του μεσσηνιακού αμπελώνα-οινοτουρισμός»

Βάιος Γκανής, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος και εκπρόσωποι οινοποιών και αποσταγμάτων Μεσσηνίας

Συντονίστρια: Δήμητρα Δημοπούλου

19:00 Παρουσίαση έρευνας επαγγελματικών ενδιαφερόντων στην Ελλάδα, από τον Συνιδρυτή της Orientum, Νίκο Παυλάκο

19:15 Παρουσίαση της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» , Άννη Καραγκιουλέ , Εκπρόσωπος Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

19:30 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Επιχειρήσεις

Θεριανού Ακριβή, Προϊσταμένη Δανείων της Διεύθυνσης Δανείων και Κρατικών Ενισχύσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Λευτέρης Ποδηματάς, Προϊστάμενος Τμήματος Εγγυήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

20:00 DJ PARTY

Κυριακή 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

10:30 Προσέλευση

11:00-13:00 Παρουσίαση «Κυριακάτικου τραπεζιού» από τον Ηλία Μαμαλάκη

Live cooking με τοπικούς συλλόγους Μεσσηνίας, παρουσία των σεφ Ιάκωβου Απέργη, Μυρσίνης Λαμπράκη, Γεωργίου Τσαπάρα και Νίκου Φωτιάδη

12:30 Καλές πρακτικές : Μαγγανιακός, #αγαπώΔεσύλλα, “Work from Kalamata” #digitalnomadsKalamata

ΚΥΚΛΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13:00 Στρογγυλό Τραπέζι 1,

Θέμα: «Messinia 4All: «Προσβάσιμος Τουρισμός, Προσβάσιμο Μέλλον»

Συντονίστρια: Ηλιάνα Νιάσκου, Υπ. Διδάκτωρ Τουριστικού Management ΠΑ.ΠΕΛ.

Ομιλητές:

Ιωάννης Πλάγος, Εκγυμναστής-Εκπαιδευτής Ελληνικής Αστυνομίας, Ambassador του Project Safety First (Ενεργητική Οδική Παιδεία & Ασφάλεια)

Ευθύμιος Καλαράς, Παραολυμπιονίκης

Γιώργος Λαζαρίδης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού

13:30-15:00 Workshop – Masterclass – «Από τη Γη της Μεσσηνίας στο Ποτήρι των Πελατών σας», Messinia Terroirs - Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Γιώργος Κοντραφούρης, WSET L3, Maitre d'hotel

14:30 Αθλητικός Τουρισμός - Padel - Nέα Προοπτική

Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Πρώην Διεθνής Ποδοσφαιριστής

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤ’: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ F

16:00 «Στρατηγικός Σχεδιασμός της περιοχής μας», Δρ. Σ. Βαρελάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ. & Διευθυντής Εργαστηρίου Τουριστικής Αριστείας

16:30 Workshop Wedding & Event Planner, Τζίκα Βίκυ, Event Planner, Απόφοιτη Marketing Εμπορίας και Διαφήμισης, Ιδιοκτήτρια Εταιρείας Διοργάνωσης Εκδηλώσεων

17:00 Γευσιγνωσία ελιάς και παρουσίαση του Διεθνούς Διαγωνισμού Επιτραπέζιας Ελιάς Καλαμάτας από τον Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Διευθυντή του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας, Βασίλη Δημόπουλο και την Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας & Επικοινωνίας Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας, Ιωάννα Μηλιώνη

6

18:00 Γευσιγνωσία μελιού, από την Μαίρη Νικολάου, Πιστοποιημένη Γευσιγνώστρια Μελιού, Μελισσοκόμος – Βασιλοτρόφος

19:00 Γευσιγνωσία ελαιόλαδου, από το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου, κ. Νίκο Κουτσούκο, Πρόεδρος Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας

18:00 «Ζήσε την εμπειρία σου στη Μεσσηνία» βιωματικά “experienceskalamata.com”,

Θάνος Μιχελόγγονας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου

Βασίλειος Κατσίρης, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Εκπρόσωποι θεματικού τουρισμού Μεσσηνίας

Εκπρόσωπος ΣΕΜ

19:00 Στρογγυλό Τραπέζι 2,

Θέμα: Case study «Ταΰγετος Plan B»

Ομιλητές:

Δρ. Σ. Βαρελάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ. & Διευθυντής Εργαστηρίου Τουριστικής Αριστείας

ΟΜΑΔΑ VAMVAKOU REVIVAL:

Ανάργυρος Βερδήλος, Συνιδρυτής και διοικητικός υπεύθυνος της Vamvakou Revival

Χάρης Βασιλάκος, Συνιδρυτής και Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Προγραμματισμού της Vamvakou Revival

Ελένη Μάμη, Συνιδρύτρια και υπεύθυνη Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ της Vamvakou Revival.

Τάσος Μάρκος, Συνιδρυτής και Υπεύθυνος Τεχνικού Σχεδιασμού και Υποδομών της Vamvakou Revival.

Έλενα Τζαμουράνου, Dipl.Ing., ΜΑ, Community- LED Development Institute – Villages in Action

Εκπρόσωπος Experienceskalamata.com

Εκπρόσωπος ΣΕΜ

20:00 LIVE CONCERT με τους PASSEPARTOUT BAND