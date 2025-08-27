Ο «Ευκλής» στο 5ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας

«Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν συνδέσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές με την θάλασσα. Υπάρχουν όμως προορισμοί και στο βουνό, που μπορούν, να προσφέρουν αξέχαστες στιγμές στους λάτρεις της φύσης. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα με σκοπό να γνωρίσουμε την κορυφή Πυραμίδα της Γκιώνας στα (2.510 μ.), το 5ο ψηλότερο βουνό της χώρας μας και ταυτόχρονα, να απολαύσουμε τα αξιοθέατα της περιοχής: Την Μπαρουτοσπηλιά του Παρνασσού, την Άνω Κάνιανη ή Οινοχώρι (870 μ.) του Δήμου Δελφών, την Καλοσκοπή ή Κουκουβίστα (1.140 μ.), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ''Το Μπαλκόνι της Γκιώνας'', το θρυλικό ''Χάνι της Γραβιάς'' στην Φωκίδα, την Ι. Μ Παναγίας Δαμάστας και τα Ιαματικά Λουτρά Καλλιδρόμου» τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων καλέστε στο τηλέφωνο του συλλόγου 697 425 2234.