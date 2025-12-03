Το 6ο Peloponnese Tourism Academy στο Ναύπλιο

Το 6ο Peloponnese Tourism Academy πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στο Ξενοδοχείο «Αμαλία» στο Ναύπλιο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συστηματική ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των επαγγελματιών του τουρισμού.

Η ημερίδα, με τίτλο «Παραμένοντας στο Επίκεντρο», συγκέντρωσε σπουδαστές και επαγγελματίες από όλη την Πελοπόννησο, επιβεβαιώνοντας το σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για σύγχρονη και ποιοτική επιμόρφωση. Στις εργασίες παρευρέθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος συνομίλησε με εισηγητές και συμμετέχοντες, τονίζοντας τη σημασία του θεσμού για την υλοποίηση της περιφερειακής στρατηγικής στον τουρισμό.

Στο απογευματινό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν δύο παράλληλα εργαστήρια με αντικείμενο τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενώ παρουσιάστηκε και masterclass οινογνωσίας με επίκεντρο τους οίνους της Πελοποννήσου.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε με τη στήριξη του δήμου Ναυπλιέων, της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Πελοποννήσου (ΣΑΕΚ) και του Επιμελητηρίου Αργολίδας, που συνέβαλαν στην οργάνωση και διευκόλυνση της συμμετοχής επαγγελματιών και σπουδαστών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει, μέσω του Peloponnese Tourism Academy, την υλοποίηση της στρατηγικής της για ανθρώπινο, ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό, με επόμενο σταθμό για το 2025 τη Γορτυνία.