Ο απολογισμός της τουριστικής σεζόν στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας - Ρεκόρ αφίξεων όλων των εποχών!

Με ετήσιο ρεκόρ όλων των εποχών 169.730 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο η φετινή τουριστική σεζόν στον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

Σε σχέση με πέρσι καταγράφηκε αύξηση 10,5% στις αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων ενώ ενδεικτική της τάσης επιμήκυνσης της σεζόν είναι η αύξηση 24,7% που καταγράφηκε το Νοέμβριο συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά το πρώτο ενδεκάμηνο του 2025 με 4.193 πτήσεις εξωτερικού, εσωτερικού και αεροταξί ταξίδεψαν από και προς τον Αερολιμένα Καλαμάτας 367.108 επιβάτες (239 διελεύσεις) .

Το Νοέμβριο με 77 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 2.289 επιβάτες και αναχώρησαν 4.478 ταξιδιώτες. Το ενδεκάμηνο με 2.386 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 169.730 επιβάτες και αναχώρησαν 170.559 ταξιδιώτες. Η μέση διεθνής πτήση είχε 143 επιβάτες.

Με 25 πτήσεις εσωτερικού το Νοέμβριο αφίχθηκαν 504 επιβάτες και αναχώρησαν 608 ταξιδιώτες. Το ενδεκάμηνο με 505 πτήσεις εσωτερικού αφίχθηκαν 10.663 επιβάτες και αναχώρησαν 11.443 ταξιδιώτες. Η μέση πτήση εσωτερικού είχε 44 επιβάτες.

Με 41 πτήσεις αεροταξί το Νοέμβριο αφίχθηκαν 19 επιβάτες και αναχώρησαν 67 ταξιδιώτες. Το ενδεκάμηνο με 1.302 πτήσεις αεροταξί αφίχθηκαν 2.311 επιβάτες και αναχώρησαν 2.163 ταξιδιώτες.

Αναλυτικά στοιχεία για τις αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων στον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» παρουσιάζονται στον πίνακα: