eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025 10:08

"Από μένα αντίο": Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα το πρώτο βιβλίο της Βάλιας Πετούρη (βίντεο)

Γράφτηκε από την

&quot;Από μένα αντίο&quot;: Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα το πρώτο βιβλίο της Βάλιας Πετούρη (βίντεο)

Premium Strom

Το πρώτο βιβλίο της δημοσιογράφου - συγγραφέα Βάλιας Πετούρη παρουσιάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην αίθουσα εκδηλώσεων της εφημερίδας "Ελευθερία" στην Καλαμάτα.

Για το βιβλίο μίλησαν η φιλόλογος και πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων Τόνια Παυλάκου, η δημοσιογράφος Δέσποινα Ηλιοπούλου και μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Ιων, καθώς και η ίδια η συγγραφέας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Παρόντες μεταξύ άλλων στην εκδήλωση ήταν οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Κουτραφούρης και Κώστας Παπαδάκης και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης συνοδευόμενος από τη δημοτική σύμβουλο Ευγενία Κούβελα.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόμενο του βιβλίου με το κοινό, ενώ η συγγραφέας υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου.

Η εκδήλωση ήταν μία συνδιοργάνωση των εκδόσεων "Μίνωας" και του βιβλιοπωλείου "Κονταργύρης", που διαθέτει το βιβλίο στην πόλη της Καλαμάτας.

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/347357-apo-mena-antio-parousiastike-stin-kalamata-to-proto-vivlio-tis-valias-petoyri-vinteo#sigProIdcc1ab1bda5

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις