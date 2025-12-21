"Από μένα αντίο": Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα το πρώτο βιβλίο της Βάλιας Πετούρη (βίντεο)

Το πρώτο βιβλίο της δημοσιογράφου - συγγραφέα Βάλιας Πετούρη παρουσιάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην αίθουσα εκδηλώσεων της εφημερίδας "Ελευθερία" στην Καλαμάτα.

Για το βιβλίο μίλησαν η φιλόλογος και πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων Τόνια Παυλάκου, η δημοσιογράφος Δέσποινα Ηλιοπούλου και μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Ιων, καθώς και η ίδια η συγγραφέας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Παρόντες μεταξύ άλλων στην εκδήλωση ήταν οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Κουτραφούρης και Κώστας Παπαδάκης και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης συνοδευόμενος από τη δημοτική σύμβουλο Ευγενία Κούβελα.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόμενο του βιβλίου με το κοινό, ενώ η συγγραφέας υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου.

Η εκδήλωση ήταν μία συνδιοργάνωση των εκδόσεων "Μίνωας" και του βιβλιοπωλείου "Κονταργύρης", που διαθέτει το βιβλίο στην πόλη της Καλαμάτας.