Times: Η Καλαμάτα στον χάρτη των κορυφαίων city break της Ευρώπης για το 2026 - «Εγκληματικά υποτιμημένος» προορισμός

Μία ακόμη σημαντική διεθνή τουριστική διάκριση προστίθεται στο «παλμαρέ» της Καλαμάτας, καθώς η βρετανική εφημερίδα " The Times " την κατατάσσει στους 16 καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για city break το 2026, σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα ταξιδιωτικά αφιερώματα της χρονιάς.

Η Καλαμάτα μάλιστα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που ανοίγουν το άρθρο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία στη διεθνή τουριστική αγορά και ιδιαίτερα στη βρετανική, η οποία χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας.

Στην εισαγωγή του αφιερώματος, η δημοσιογράφος Claudia Rowan θέτει το ερώτημα «τι κάνει το τέλειο ευρωπαϊκό city break;», αναφερόμενη σε όμορφα αλλά οικονομικά ξενοδοχεία, μεσαιωνική αρχιτεκτονική, καλό φαγητό και κρασί σε προσιτές τιμές, αλλά και —ένα όλο και πιο σπάνιο κριτήριο— την απουσία μαζικού τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Καλαμάτα αναδεικνύεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πόλης που συνδυάζει αυθεντικότητα, ποιότητα και χαλαρούς ρυθμούς.

Η συντακτική ομάδα των Times επισημαίνει ότι το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά για την Καλαμάτα, τόσο λόγω της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που γυρίστηκε μεταξύ άλλων σε τοποθεσίες της Μεσσηνίας, όσο και λόγω της έναρξης απευθείας πτήσεων της British Airways από το Λονδίνο, γεγονός που ενισχύει καθοριστικά την προσβασιμότητα της πόλης από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟΣ» ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η Καλαμάτα περιγράφεται ως «εγκληματικά υποτιμημένος» προορισμός και ιδανική επιλογή τόσο για ένα σύντομο, ποιοτικό ταξίδι όσο και ως αφετηρία για την εξερεύνηση της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η παλιά πόλη με τα κεραμοσκεπή σπίτια, το κάστρο, οι βυζαντινές εκκλησίες, η παραλία με τη γαλάζια σημαία, οι παραδοσιακές ταβέρνες, τα σύγχρονα οινοποιεία και το παγκοσμίου φήμης ελαιόλαδο συνθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο, έναν αυθεντικό και ελκυστικό αστικό προορισμό.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θετικών δημοσιευμάτων και διεθνών διακρίσεων των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η Καλαμάτα εδραιώνεται δυναμικά ως σύγχρονος, εναλλακτικός και ποιοτικός τουριστικός προορισμός, με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Οι "The Times" άλλωστε έστρεψαν το «βλέμμα» στην Καλαμάτα τον Αύγουστο του 2025, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν «under-the-radar» προορισμό που αξίζει να ανακαλύψει κανείς πέρα από τα καθιερωμένα.

Στην ίδια λίστα των Times, περιλαμβάνονται επίσης πόλεις με μακρά τουριστική παράδοση αλλά και ανερχόμενοι προορισμοί, όπως η Βαλέτα στη Μάλτα, η Βιέννη, καθώς και αστικά κέντρα της Ιταλίας και της Ισπανίας, που ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία και την ποιότητα ζωής τους. Όπως επισημαίνεται στο αφιέρωμα, πρόκειται για πόλεις εύκολα προσβάσιμες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότερες εντός τεσσάρων ωρών, είτε αεροπορικώς είτε σιδηροδρομικώς, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της παρουσίας της Καλαμάτας σε αυτή την επιλεγμένη ευρωπαϊκή λίστα.