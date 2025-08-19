Οι Βρετανικοί “Times” για την Καλαμάτα: «Μια γοητευτική εναλλακτική της Αθήνας»

Tο «βλέμμα» τους στην Καλαμάτα έστρεψαν σε πρόσφατο ταξιδιωτικό τους αφιέρωμα οι βρετανικοί “ Times ”, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν «under-the-radar» προορισμό που αξίζει να ανακαλύψει κανείς πέρα από τα καθιερωμένα.

Το άρθρο προτείνει την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας ως ιδανική εναλλακτική αντί της πολυσύχναστης Αθήνας, υπογραμμίζοντας τη ζωντανή παραλιακή της ζωή, τις γαλάζιες σημαίες που διαθέτει, την παλιά πόλη με το μεσαιωνικό κάστρο, αλλά και τη γαστρονομική της ταυτότητα, με κορυφαίο πρεσβευτή το ελαιόλαδο.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στη στρατηγική θέση της πόλης για ημερήσιες εκδρομές, ενώ παράλληλα, τονίζεται η ατμόσφαιρα της σύγχρονης πόλης με τις ταβέρνες και τα καφέ στους λιθόστρωτους δρόμους, καθώς και η πλατεία 23ης Μαρτίου.

«Αποφύγετε την πολυσύχναστη Αθήνα και προτιμήστε αυτή την γοητευτική πόλη της Πελοποννήσου, στη νότια ακτή της ηπειρωτικής Ελλάδας. Γνωστή για το ελαιόλαδό της, η Καλαμάτα διαθέτει παραλίες με γαλάζια σημαία, έναν ζωντανό παραλιακό δρόμο και μια γοητευτική παλιά πόλη με κεραμοσκεπές κάτω από ένα μεσαιωνικό κάστρο. Ακόμα, μπορείτε να προγραμματίσετε εύκολες ημερήσιες εκδρομές στην Αρχαία Μεσσήνη καθώς και στη Σπάρτη. Η Καλαμάτα διαθέτει ταβέρνες, λιθόστρωτους δρόμους γεμάτους καφέ, λαϊκή αγορά που λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα και την ιστορική πλατεία 23ης Μαρτίου η οποία συνδέεται άρρηκτα με την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό και το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης» αναφέρει η συντάκτρια του άρθρου Fiona Sims.

3η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ TIMES ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

Ο βασικός προορισμός του αφιερώματος με τίτλο “The coastal region in northern Greece untroubled by British tourists” είναι η Καβάλα, μια πόλη που, αν και παραμένει σχετικά άγνωστη στους Βρετανούς ταξιδιώτες, προσελκύει εδώ και χρόνια επισκέπτες από τα Βαλκάνια.

Το αφιέρωμα των “Times” ολοκληρώνεται με ακόμη τρεις «κρυφούς θησαυρούς»: την Αστυπάλαια, το «νησί-πεταλούδα» του Αιγαίου με την καστροπολιτεία και τις παραλίες της, το ορεινό Μέτσοβο με την ηπειρώτικη ατμόσφαιρα, και τη Σέριφο, έναν κυκλαδίτικο παράδεισο μακριά από τα πολυσύχναστα νησιά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι βρετανικοί “Times” είχαν αναφερθεί το 2024 με κολακευτικά λόγια στο Φεστιβάλ Τζαζ Καρδαμύλης, ενώ τον Απρίλιο του 2025 συμπεριέλαβαν την Κορώνη σε αφιέρωμά τους για τους 25 καλύτερους προορισμούς στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές που ξεφεύγουν από την πεπατημένη.

«Η Μάνη, στα νότια της Πελοποννήσου, είναι μια περιοχή γεμάτη πολιτισμό. Εδώ, ανάμεσα σε κυπαρίσσια και ελαιώνες, θα βρείτε την Καρδαμύλη: τη βασίλισσα των παραθαλάσσιων χωριών. Απέχει λιγότερο από μια ώρα από την Καλαμάτα, απόσταση που της επιτρέπει να αισθάνεται πιο ήσυχη» είχαν σημειώσει οι “Times”, ενώ για την Κορώνη η συντακτική ομάδα είχε σταθεί στην ελκυστική της αρχιτεκτονική και ειδικότερα στον λαβύρινθο από στενά, λιθόστρωτα σοκάκια.

Τ.Αν.