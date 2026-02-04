Ενδιαφέρουσες δράσεις του “Ευκλή’ το Φεβρουάριο

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής» έχει προγραμματίσει για τον Φεβρουάριο μια σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις.

Την ερχόμενη Κυριακή 6/2 τα μέλη του συλλόγου θα «κρεμάσουν» τα ορειβατικά τους μποτάκια και θα διασκεδάσουν στο μπαράκι "1821 Not Just a Bar" στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στις 11 Φεβρουαρίου, ή στις 18 Φεβρουαρίου, σε περίπτωση αναβολής, θα πραγματοποιηθεί η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία του συλλόγου, στην οδό Αριστομένους 56 στην Καλαμάτα, για τα ενημερωμένα ταμειακώς εντάξει μέλη για το έτος 2026. Στις 22 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί πεζοπορία και ανάβαση στο φημισμένο καλντερίμι Μπίλιοβο, από τα Σωτηριάνικα έως τα Αλτομιρά, με βαθμό δυσκολίας 3/5, με φιλοξενούμενο σύλλογο από την Αθήνα τους «Δραπέτες της πόλης Χαλανδρίου». Τέλος, στις 27 Φεβρουαρίου τα μέλη θα παρακολουθήσουν τους Α΄ Χαιρετισμούς στη Μεγάλη Μαντίνεια και θα ακολουθήσει περιήγηση στο χωριό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε απογευματινές ώρες στο 6974252234.