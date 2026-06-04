Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Νέα προθεσμία για την απολογία του 41χρονου (βίντεο)

Νέα προθεσμία έλαβε σήμερα ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας, που από τη Δευτέρα συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Η προθεσμία ζητήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης Γιώργο Καμβύση, καθώς όπως ενημέρωσε χθες αργά και σήμερα έλαβε νέα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία πρέπει να μελετήσει για να συμπληρώσει το απολογητικό υπόμνημα.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Καμβύση:

"Υπέβαλα αίτημα στην κυρία Ανακρίτρια για αναβολή της απολογίας του κατηγορουμένου, το οποίο έγινε δεκτό. Ο λόγος είναι ότι η δικογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, καθώς η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα υπό τα οποία τελέστηκε το έγκλημα.

Τα αντίγραφα της δικογραφίας που είχα στη διάθεσή μου παραλήφθηκαν μόλις χθες το βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί προστέθηκαν νέα στοιχεία και έγγραφα από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, τα οποία έπρεπε να μελετηθούν και να ενσωματωθούν στο απολογητικό υπόμνημα.

Θέλω να διευκρινίσω ότι ο εντολέας μου ουδέποτε ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Αυτό που έχει αναφέρει είναι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από επίθεση που, κατά τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε ο ίδιος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρώ ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία των λεγομένων του.

Δεν είναι δική μου δουλειά να εξαγάγω συμπεράσματα. Την αλήθεια και τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης θα τις κρίνει η Δικαιοσύνη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία.

Κατά την εκτίμησή μου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό σε κατάσταση σοκ, με πλήρη αδυναμία να αντιληφθεί το μέγεθος όσων είχαν συμβεί. Σταδιακά φαίνεται να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα.

Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ενδιαφέρον του ήταν και παραμένει στραμμένο σε αυτά".