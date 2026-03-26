Εξόρμηση του “Ευκλή” στις πλαγιές του Ταϋγέτου

Εξόρμηση στις πλαγιές του Ταϋγέτου, πάνω από το φαράγγι του Νέδοντα ποταμού διοργανώνει την Κυριακή "Ο Ευκλής". Θα περπατήσουν στο καλντερίμι, το οποίο συνέδεε τα παλιά χρόνια τα χωριά του Ταϋγέτου, την Νέδουσα, την Αλαγονία, τις Πηγές και την Αρτεμισία με την Καλαμάτα.

Ηταν το βασικό, το μοναδικό μονοπάτι που πήγαιναν την "πραμάτεια" τους, καρύδια, κάστανα, κεράσια, πατάτες και τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα οι κάτοικοι των παραπάνω χωριών, για να τα πουλήσουν στην Καλαμάτα. Αυτό το μονοπάτι είναι ιστορικής σημασίας γιατί στις 18 Μαρτίου του 1821 συναντήθηκαν στην Ι. Μονή Μαρδακίου πάνω από την Νέδουσα, οι τοπικοί αρχηγοί Νικηταράς, Παπαφλέσσας, Αναγνωσταράς, Κεφάλας και άλλοι με πλήθος Καπεταναίων και οπλοφόρων από τα γειτονικά πισινά χωριά. Από εκεί, αφού συνεννοήθηκαν με τον Πετρόμπεη και τον Κολοκοτρώνη, κατέβηκαν από το μονοπάτι και ελευθέρωσαν την Καλαμάτα, στις 23 Μαρτίου 1821.

Η διαδρομή έχει μήκος 11,74 χλμ., με εκτιμώμενη διάρκεια πορείας από 4.30 έως 5 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων, και βαθμό δυσκολίας Α+ (μέτριο, 3/5). Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6974252234.