NIKA BAY KALAMATA: Η εταιρεία ανοίγει τα χαρτιά της για την τουριστική επένδυση στη Δυτική Παραλία

Ανακοίνωση με την οποία ανοίγει τα χαρτιά της για την πολυσυζητημένη σχεδιαζόμενη τουριστική επένδυση στη Δυτική Παραλία Καλαμάτα εξέδωσε η IDM Kalamata, κάνοντας μάλιστα γνωστό και το εμπορικό όνομα που πρόκειται να δοθεί στο συγκρότημα, το οποίο είναι NIKA BAY KALAMATA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"NIKA BAY KALAMATA: Μια νέα παραλιακή γειτονιά για την Καλαμάτα με δημόσιους χώρους πρασίνου, νέες θέσεις εργασίας και ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.

Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια συζήτηση γύρω από το NIKA BAY KALAMATA και με στόχο την πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών, η IDM Kalamata παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και της θεσμικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε σε μια ουσιαστική κατανόηση του έργου, της διαδικασίας διαβούλευσης και της σημασίας που μπορεί να έχει η ανάπτυξη του δυτικού παραλιακού μετώπου για το μέλλον της Καλαμάτας.

Για την IDM Kalamata, το έργο αυτό αποτελεί μια σημαντική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια νέα αναπτυξιακή ευκαιρία για την Καλαμάτα, δημιουργώντας αξία για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και την τοπική οικονομία.

Μια νέα γειτονιά, ανοιχτή στην πόλη

Το NIKA BAY KALAMATA δεν σχεδιάζεται ως ένας απομονωμένος τουριστικός προορισμός ή μια κλειστή ανάπτυξη αποκομμένη από τον αστικό ιστό. Αντίθετα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα παραλιακή γειτονιά της Καλαμάτας, που θα λειτουργεί ως φυσική συνέχεια της πόλης και του παραλιακού της μετώπου.

Πέρα από τα οικονομικά της μεγέθη, η ανάπτυξη επιδιώκει να δημιουργήσει ένα νέο ζωντανό κομμάτι της πόλης, με κοινόχρηστους χώρους, δημόσιο πράσινο, υποδομές και δραστηριότητες που θα είναι προσβάσιμες και λειτουργικά συνδεδεμένες με την καθημερινότητα της Καλαμάτας.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές:

1. Ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και την ακτογραμμή

2. Δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων υποδομών

3. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης

4. Ανάπτυξη που εντάσσεται οργανικά στον χαρακτήρα και την ταυτότητα της Καλαμάτας

Η προτεινόμενη επένδυση έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, συνδυάζοντας την τουριστική ανάπτυξη με δημόσια οφέλη, νέες θέσεις εργασίας, χώρους πρασίνου και σεβασμό στον δημόσιο χαρακτήρα της ακτογραμμής".

Συνοπτική παρουσίαση του έργου

Το NIKA BAY KALAMATA αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια ιδιωτική έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 205.000 τ.μ. και προβλέπει συνολική δομημένη επιφάνεια περίπου 39.700 τ.μ., με στόχο τη δημιουργία μιας νέας παραλιακής γειτονιάς που θα συνδέεται οργανικά με την πόλη και το παραλιακό της μέτωπο.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων διεθνούς ξενοδοχειακού brand, δυναμικότητας 140 δωματίων, καθώς και επώνυμες κατοικίες φιλοξενίας διεθνούς brand, οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά στο ευρύτερο συγκρότημα φιλοξενίας και υπηρεσιών, συνδυάζοντας ξενοδοχειακές υποδομές και κατοικίες που υποστηρίζονται από επαγγελματική διαχείριση και υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει χώρους εστίασης, ευεξίας, αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και ήπιες εμπορικές χρήσεις μικρής κλίμακας που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επισκεπτών και ενισχύουν τη λειτουργικότητα της νέας ανάπτυξης.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελούν οι κοινόχρηστοι χώροι, το δημόσιο πράσινο και οι υποδομές που συμβάλλουν στην ένταξη του έργου στον αστικό και φυσικό ιστό της περιοχής, δημιουργώντας έναν προορισμό που θα είναι ανοιχτός, προσβάσιμος και λειτουργικά συνδεδεμένος με την καθημερινότητα της Καλαμάτας.

Δημόσιοι χώροι πρασίνου και οφέλη για την πόλη

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η πρόβλεψη για απόδοση τμήματος της πολεοδομούμενης έκτασης στον Δήμο Καλαμάτας, με σκοπό τη δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων υποδομών που θα είναι διαθέσιμες στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ανάπτυξης και συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου ποιοτικού δημόσιου χώρου στο δυτικό παραλιακό μέτωπο, προσφέροντας περισσότερους χώρους αναψυχής, περιπάτου και καθημερινής χρήσης για την τοπική κοινωνία.

Ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία

Η σχέση του έργου με τη θάλασσα αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού. Η ζώνη της παραλίας εξαιρείται από την ανάπτυξη και παραμένει δημόσιο αγαθό, ελεύθερο και προσβάσιμο σε όλους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία.

Το επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπει καμία παρέμβαση που να περιορίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της παραλίας ή την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην ακτογραμμή και τη θάλασσα. Αντίθετα, η διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο αποτελεί βασική αρχή της ανάπτυξης.

Νέες θέσεις εργασίας και στήριξη της τοπικής οικονομίας

Η επένδυση αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και συνεργασίας για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Παράλληλα, η λειτουργία της ανάπτυξης αναμένεται να δημιουργήσει σταθερή ζήτηση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προμηθειών, ενισχύοντας τη δραστηριότητα τοπικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Η οικονομική δραστηριότητα που θα προκύψει εκτιμάται ότι θα στηρίξει και θα διευρύνει τις δυνατότητες της τοπικής οικονομίας σε τομείς όπως η εστίαση, οι υπηρεσίες, οι μεταφορές, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η τοπική παραγωγή και η προμήθεια αγαθών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός αναπτυξιακού αποτυπώματος με διάρκεια, το οποίο θα ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Καλαμάτας και της ευρύτερης Μεσσηνίας.

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και βιωσιμότητα

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται σε αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Προβλέπεται η αξιοποίηση τεχνολογιών χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων. Στόχος είναι η αρμονική ένταξη της ανάπτυξης στο φυσικό και αστικό περιβάλλον της Καλαμάτας. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός του έργου θα αξιολογηθεί μέσα από τις προβλεπόμενες μελέτες και διαδικασίες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο και νομοθεσία.

Διαφάνεια και διαβούλευση

Η IDM Kalamata αναγνωρίζει τη σημασία του δημόσιου διαλόγου και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Η τρέχουσα διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των βασικών στοιχείων του σχεδίου και τη δημόσια διαβούλευση. Η παρούσα φάση δεν αποτελεί το τελικό στάδιο αδειοδότησης.

Οι πολίτες και οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Μελέτες και θεσμική αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της ωρίμανσης του έργου θα εκπονηθεί σειρά εξειδικευμένων μελετών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας και οι απαιτούμενες γεωλογικές και τεχνικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές θα αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά της έκτασης, τις ανάγκες της περιοχής και τις πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Η αξιολόγηση και η ενδεχόμενη αδειοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Η IDM Kalamata πιστεύει ότι η ανάπτυξη του δυτικού παραλιακού μετώπου μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την πόλη. Όχι μόνο ως επένδυση, αλλά ως δημιουργία ενός νέου κομματιού της Καλαμάτας που θα παραμείνει ανοιχτό, προσβάσιμο και συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία.

Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στη δημόσια πρόσβαση στη θάλασσα, στη θεσμική διαδικασία και στον δημόσιο διάλογο, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας παραλιακής γειτονιάς που θα λειτουργεί ως φυσική προέκταση της πόλης και θα ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Καλαμάτας για τις επόμενες δεκαετίες".