Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025 15:41

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο

Τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα από το 86,5 έως το 139,5 χλμ. ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως και τις 31 Οκτωβρίου από τις 7 π.μ. έως τις 4 μ.μ. και οι οδηγοί καλούνται να εφαρμόζουν όλες τις προειδοποιήσεις για τη σήμανση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.

