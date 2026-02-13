Δεκτή από Αποκεντρωμένη προσφυγή κατά δωρεάς από ΤΕΡΝΑ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου έκανε αποδεκτή την προσφυγή του έως προέδρου της Κοινότητας Καλλιρρόης και νυν κοινοτικού συμβούλου Χρήστου Κυριακόπουλου, κατά της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, Οιχαλίας, “περί αποδοχής δωρεάς προς την κοινότητα της Καλλιρρόης” από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, όπως ενημερώνει ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κυριακόπουλος αναφέρει ότι “με την προσβληθείσα 232/2025 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας προχώρησε στην αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων» σύμφωνα με το ενσωματωμένο σε αυτήν με αριθμό πρωτ. 11559/5-11-2025 έγγραφό της πιο πάνω εταιρείας προς το Δήμο Οιχαλίας. Με το παραπάνω έγγραφο η εταιρεία γνωστοποίησε στο Δήμο Οιχαλίας ότι προχωρά σε δωρεά προς την Κοινότητα Καλλιρρόης των εξής κινητών: 16 προβολέων LED, 10 καθρεπτών κυκλοφορίας, 1 πινακίδας σήμανσης ΚΟΚ και 7 πινακίδων πληροφορίας.

Μάλιστα στο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι: «Η δωρεά αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα από(;;;;) σχετικό αίτημα, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή, η δωρεά αφορά την Κοινότητα Καλλιρρόης και στόχος της είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης και τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της Κοινότητας, ειδικά σε σημεία, όπου η ορατότητα και η σήμανση κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη ατυχημάτων..».

Με τα δεδομένα αυτά η «δωρεά» αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την Κοινότητα Καλλιρρόης, καθώς ο σκοπός της δωρεάς ήταν η εντός των ορίων της Κοινότητας τοποθέτηση των πιο πάνω κινητών πραγμάτων. Ωστόσο, το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας της Καλλιρρόης, όχι μόνο δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα προς την εταιρεία, όπως εκείνη υποστηρίζει στο προαναφερόμενο έγγραφό της, αλλά αντίθετα εξέδωσε την με αριθμό 11/2025 απόφασή του με την οποία γνωμοδότησε αρνητικά, δηλαδή ότι δεν αποδέχεται την δωρεά της εταιρείας στη Δ.Κ. Καλλιρρόης εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αποδοχή της δωρεάς για συγκεκριμένους λόγους και ειδικότερα επειδή η «δωρήτρια» εταιρεία ρυπαίνει την περιφέρεια της Κοινότητας Καλλιρρόης με τις εκεί οχληρές εγκαταστάσεις της. Όμως παρά την ρητή και τεκμηριωμένη αρνητική θέση του Τοπικού Συμβουλίου, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην αποδοχή της δωρεάς, αγνοώντας τη δεσμευτική αυτή γνώμη.

Μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνεται η 232/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας, η οποία αγνόησε την αρνητική απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Καλλιρρόης , εκτός από την ακύρωση της εν λόγω απόφασης τίθεται και θέμα ηθικό τόσον για την πρόεδρο της επιτροπής – δήμαρχο Οιχαλίας κ. Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, όσον και για τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής αντιδημάρχους κ.κ. Ηλία Ντονά και Δανιήλ Βλαχόπουλο.

Σημείωση: Επιπρόσθετα των προαναφερθέντων θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είναι η δεύτερη φορά που η Δημοτική Επιτροπή «παρακάμπτει» την κατά πλειοψηφία αρνητική απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Καλλιρρόης για μη αποδοχή δωρεάς. Συγκεκριμένα, το τοπικό συμβούλιο σε συνεδρίαση που έχει γίνει σχετικά με την αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μ.Α.Ε.» προς την Κοινότητα της Καλλιρρόης και η οποία σχετίζεται με την επισκευή του παλιού Κοινοτικού Γραφείου κατά πλειοψηφία έχει απορρίψει το αίτημα για αποδοχή της δωρεάς με το σκεπτικό ότι, όσο η συγκεκριμένη εταιρεία που διαχειρίζεται το σκουπιδοεργοστάσιο ρυπαίνει, δεν πρέπει και ως εκ τούτου δεν θα γίνεται αποδεκτή καμιά εκ μέρους της δωρεάς. Δηλαδή, για δεύτερη φορά η Δημοτική Επιτροπή παρά την αρνητική θέση του τοπικού συμβουλίου προχώρησε στην αποδοχή δωρεάς, αγνοώντας τη δεσμευτική αυτή γνώμη”.