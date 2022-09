Δήμος Καλαμάτας: Σε πιλοτική δράση χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις “πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σε δήμους της χώρας - Pay as you throw - Gain as you sort”, πρόκειται να εγκρίνει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.