«100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις»: Νέα υποβολή προτάσεων από το Δήμο Καλαμάτας για 3 έργα

Πρόκειται για το MOBIHUB, το MEDNIVA-CIRCLE και το MEDHEAT-AI, έργα για το οποία η Δημοτική Επιτροπή ψήφισε χθες την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στην υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων. Στη συζήτηση αναφορικά με τα τρία έργα, οι τοποθετήσεις εστίασαν κυρίως στο πρώτο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, ανέφερε πως σκοπός είναι να δημιουργηθούν δέκα σταθμοί μικροκινητικότητας που θα τοποθετηθούν στην πόλη. Μετά από διευκρινιστική ερώτηση της αντιπολίτευσης, ο ίδιος εξήγησε πως θα διαθέτουν σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, έχοντας πάνω τους φωτοβολταϊκά καθώς και παγκάκια στην υποδομή τους. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στον στόχο του προγράμματος σχετικά με το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία, σχολιάζοντας στην πρώτη περίπτωση δεν έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί ούτε ένας ποδηλατόδρομος από τη Δημοτική Αρχή, ενώ για τη δεύτερη υπογράμμισε ότι η τελευταία ενέργεια αναφορικά με το θέμα της Θουρίας έδειξε άλλη κατεύθυνση. Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρης Οικονομάκος υπενθύμισε την αντίθεση του στο πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων, λέγοντας πως αντί να δίνονται χρήματα από την Ε.Ε. για υποδομές όπως αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά κ.α., τα πακέτα της εστιάζουν κυρίως στην πολεμική οικονομία και στις ανανεώσιμες πηγές. Ο ίδιος δήλωσε πως δεν συμφωνεί με την τακτική που ακολουθείται, καθώς τα χρήματα πηγαίνουν στις εταιρείες όπου τα δρομολογούν ανάλογα, και όχι στους πολίτες όπως θα έπρεπε. Ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός, σημείωσε πως τέτοιου είδους προγράμματα ακούγονται καλά στη θεωρία και ότι το θέμα είναι να ακουμπήσουν τον πολίτη. Ο ίδιος σχολίασε και από την πλευρά του την αστική συγκοινωνία αναφορικά με μια κλιματικά ουδέτερη πόλη, φέρνοντας ως παράδειγμα το Λουξεμβούργο που συνδέεται με το πρώτο έργο, στο οποίο όπως είπε έχει εργαστεί. Ο κ. Χανδρινός δήλωσε πως η συγκοινωνία εκεί είναι δωρεάν και φτάνει στο πιο απομακρυσμένο χωριό, σχολιάζοντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πως όσα χρήματα φτάσουν στον πόλη πρέπει να μην είναι άυλα αλλά να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. O Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε πως η πόλη διεκδικεί χρήματα όσο ποτέ άλλοτε από αυτές τις ροές, σημειώνοντας πως τώρα η Καλαμάτα πάει να χρηματοδοτηθεί αμιγώς από την Ε.Ε. Ο ίδιος υπενθύμισε πως ο Δήμος Καλαμάτας σε ότι αφορά τη συμμετοχή του στο δίκτυο, έχει πάρει ήδη ένα πρόγραμμα με τα 6 σχολεία που θα μετατραπούν σε “ψηφιακά δίδυμα”, τονίζοντας πως θα διεκδικήσει και άλλα. Για τους ποδηλατόδρομους, σχολίασε πως η ανάπλαση της Ανατολικής πόλης περιλαμβάνει τη δημιουργία τους, σε μια περιοχή πάνω από 110 στρέμματα, ενώ για την αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών επικαλέστηκε διάφορα project που τρέχει ο Δήμος πάνω στην εκπαίδευση, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, το Κέντρο Καινοτομίας, το «Φαντάσου το Πάρκο» κ.α. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εστίασε στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και το Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, έχοντας όπως είπε διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα μέσα από έναν άλλο προσανατολισμό. «Παρακολουθούμε τις προσκλήσεις στενά και καταθέτουμε προτάσεις» πρόσθεσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως θα έρθουν εγκρίσεις.

MOBIHUB

Το MOBIHUB (Green Mobility Hubs and Accessibility of Cultural Heritage and Tourism Destinations) ύψους 140 χιλ. ευρώ, είναι ένα διακρατικό έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Interreg NEXT MED και στοχεύει στη δημιουργία πράσινων κόμβων κινητικότητας σε μεσογειακές πόλεις. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και του οικοτουρισμού, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς και τουριστικούς προορισμούς με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία πράσινων κόμβων μετακίνησης (green mobility hubs), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, Υποδομές φυσικού χώρου: πράσινες επιφάνειες, σημεία φόρτισης, σκίαση, μικροδομές για ξεκούραση και αποθήκευση, Ενσωματωμένες υπηρεσίες μετακίνησης: ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία, περπάτημα, κοινόχρηστα μέσα, Ηλεκτροκίνηση & ΑΠΕ: σταθμοί φόρτισης για e-cars, e-bikes και e-scooters, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας, Ψηφιακή πλατφόρμα: εφαρμογή για επιλογή διαδρομών, κρατήσεις, κ.α. Συντονιστές και βασικοί εταίροι είναι τα: LuxMobility (Λουξεμβούργο) – Εμπειρογνώμονες στην πράσινη αστική κινητικότητα, TM, SG και CRES – Συνεργαζόμενοι τεχνικοί και ερευνητικοί εταίροι, CIVINET Greece-Cyprus.

MEDNIVA-CIRCLE

Το MEDNIVA-CIRCLE, ύψους 140 χιλ. είναι ένα διακρατικό έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στη Μεσόγειο. Στόχος του είναι να ενισχύσει την κυκλική οικονομία και την οικολογική ευαισθητοποίηση μέσω καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση και τη βιώσιμη κατανάλωση. Ειδικότερα εστιάζει, στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή έξυπνων ψηφιακών λύσεων για τη συλλογή, ταξινόμηση και παρακολούθηση αποβλήτων σε αστικό περιβάλλον, στην προώθηση οικολογικής εκπαίδευσης, με έμφαση στη νεολαία, τους επισκέπτες και τις τοπικές κοινότητες, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών πλατφορμών, εφαρμογών και συμμετοχικών δράσεων, στην υποστήριξη δημοτικών αρχών και παρόχων διαχείρισης απορριμμάτων μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση δρομολογίων συλλογής και παρακολούθηση ανακυκλώσιμων υλικών και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μεσογειακών πόλεων, πανεπιστημίων, ΜΚΟ και καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτο, Τυνησία, Κύπρο), με συντονισμό από επιστημονικά και τεχνολογικά ιδρύματα, περιβαλλοντικούς οργανισμούς και τοπικές αρχές. Η Καλαμάτα συμμετέχει ως στρατηγικός εταίρος και πιλοτική πόλη εφαρμογής.

MEDHEAT - AI

Το MedHeat-AI, ύψους περίπου 450 χιλ. ευρώ, είναι ένα καινοτόμο διασυνοριακό έργο που στοχεύει στην προστασία των πόλεων της Μεσογείου από τις ολοένα αυξανόμενες θερμικές κρίσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εστιάζει στην πρόληψη και διαχείριση των συνεπειών των ακραίων καυσώνων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ψηφιακής τεχνολογίας. Συμμετέχουν εταίροι από Ελλάδα, Ισπανία, Λίβανο, Ιορδανία και Τυνησία, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Ακόμα αναπτύσσει ένα σύστημα πολλαπλής επικινδυνότητας βασισμένο σε επιπτώσεις (Multi-Risk Impact-Based System - MR-IBS), το οποίο: Συνδυάζει μετεωρολογικά δεδομένα, χαρτογράφηση αστικής θερμότητας, αισθητήρες IoT και κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, παράγει προβλέψεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, έως και 72 ώρες πριν, παρέχει στοχευμένες ειδοποιήσεις και εργαλεία λήψης αποφάσεων σε τοπικές αρχές και ευάλωτες ομάδες, αναβαθμίζει 3 δημόσια κτήρια σε «σταθμούς δροσιάς» με βάση τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (ενεργειακή αποδοτικότητα, αισθητική, κοινωνική ένταξη), ενώ εισάγει υβριδικό σύστημα μεταφοράς (μέσω εφαρμογής και SMS) για τη δωρεάν μεταφορά πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στους σταθμούς δροσιάς. Η πρόταση είναι σημαντική για την Καλαμάτα γιατί είναι μία από τις πιλοτικές πόλεις του έργου και η μόνη ελληνική συμμετοχή. Τα οφέλη της πόλης θα είναι: Τοπικός σχεδιασμός βάσει δεδομένων: θερμικοί χάρτες, dashboard, alerts. Ανθεκτική υποδομή: δροσεροί σταθμοί με ενεργειακή αναβάθμιση. Κοινωνική δικαιοσύνη: προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους. Διεθνής συνεργασία: μεταφορά τεχνογνωσίας και πολιτικών. Αναπαραγωγή και σε άλλες μεσογειακές πόλεις. Για τα δύο πρώτα έργα η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” ψήφισε λευκό και στο τελευταίο υπέρ, τονίζοντας πως είναι το μοναδικό που μπορεί να αποδώσει σε πρακτικό επίπεδο. Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε σε όλα κατά.

