Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας: Αποδοχή απόφασης για “Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση”

Ακόμα, αποδέχθηκε τους όρους και την τήρηση των υποχρεώσεων για την υλοποίηση της πράξης, όπως περιγράφονται στην απόφαση ένταξης και στο παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αναφέρεται ότι δικαιούχος είναι ο Δήμος Τρίπολης, συνδικαιούχοι οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας και συντονιστής φορέας ο Δήμος Μεγαλόπολης

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.849.952 ευρώ.

Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης αναφέρεται: “Η Δράση Πλέγμα Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας και Τρίπολης. Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Κοινωνικής

Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης 4.5 του ΠΔΑΜ 2021-2027, που αφορά στην κοινωνικοοικονομική ένταξη, με έμφαση σε άνεργους νέους, άνεργες

μητέρες, μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργά άτομα, άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός πλέγματος κοινωνικών

υπηρεσιών, επιπλέον των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Η ανάπτυξη αυτή θα στηρίζεται στην εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους, τόσο μέσω της διεύρυνσης του ωραρίου εξυπηρέτησης όσο και των σημείων πρόσβασης παροχής των υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των ωφελούμενων. Οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες θα

ακολουθούν τη μεθοδολογική προσέγγιση του social mentoring και θα εστιάζουν στην πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας και ιδίως της παιδικής φτώχειας, στην πρόληψη της περιθωριοποίησης των νέων,

στην ενδυνάμωση των ωφελούμενων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με πρόσθετες δημιουργικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την κοινωνικοποίηση, την ενεργό υποστήριξη της κοινωνικής

ένταξης και την προετοιμασία των ατόμων μελών ευπαθών ομάδων για τη βιώσιμη ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας”.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΡΑΣΗ

Η Δράση, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά: “Υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης των δυνητικά ωφελούμενων. Υπηρεσίες Υποδοχής και Διάγνωσης Αναγκών των ωφελούμενων. Υπηρεσίες

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο. Ανάπτυξη και επεξεργασία σχεδίων δράσης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο. Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας,

Κοινωνικής Φροντίδας ενήλικων, εφήβων και παιδιών. Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) , μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ και Υπουργείο Ευθύνης είναι το ΥΚΟΙΣΟ. Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο – κοινότητα). Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση. Ανοιχτή φροντίδα των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους. Πιλοτικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ενεργοποίησης των νέων, των γυναικών και των παιδιών μέσω βιωματικής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και καθοδήγησης για την προετοιμασία ένταξης / επανένταξης στην αγορά εργασίας”.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη διάρκεια της δράσης είναι 36 μήνες. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016),όπως ισχύει. Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και στις τρεις διαστάσεις της και ιδιαίτερα την κοινωνική ενσωμάτωση. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 1/7/2025 και λήξης η 31/12/2029. Η ανάληψη της υποχρέωσης για τα κρίσιμα υποέργα πραγματοποιείται έως 2/1/2026.