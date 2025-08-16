Ο Δήμος Καλαμάτας διεκδικεί τη μαρίνα έως το 2060 - Τον Σεπτέμβριο εκδικάζεται η προσφυγή

Σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται η αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμάτας, με τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την εκ νέου παραχώρησή της σε ιδιώτη επενδυτή μέχρι το 2060.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος μας ενημερώνει ότι τον Σεπτέμβριο εκδικάζεται η αγωγή για την απόδοση του μισθίου, της μαρίνας, από την εταιρεία που εξακολουθεί να τη διαχειρίζεται. Την άσκηση αγωγής αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2024. Για την οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης πρέπει να συνταχθεί μάστερ πλαν, που και αυτό θα ανατεθεί τον επόμενο μήνα.

Οσον αφορά το λιμάνι Καλαμάτας και την κρίσιμη υπόθεση του πολύπαθου μάστερ πλαν, έχει ανατεθεί και έχει εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με χρηματοδότηση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μελέτη για την οποία θα γνωμοδοτήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δήμαρχος επισημαίνει στην “Ε” τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου μέσα στο λιμάνι, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί mega-yachts, όπως ήταν εξαρχής η κυρίαρχη ιδέα του μάστερ πλαν. Ξεκαθαρίζει ότι οι αποθήκες δεν θα κατεδαφιστούν, όπως ήθελε αρχικά το μάστερ πλαν, αλλά θα αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των σκαφών, με άνοιγμα τμημάτων τους, ώστε να είναι προσβάσιμες. Τα κάγκελα θα απομακρυνθούν στα σημεία όπου προβλέπεται η ζώνη mega-yachts, ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση.

Αναλυτικά, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μας, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος σημειώνει:

Όσον αφορά τη μαρίνα: “Εχουμε καταθέσει αγωγή για την απόδοση του μισθίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο. Η ΕΤΑΔ έχει ολοκληρώσει την αποτύπωση των εγκαταστάσεων και έχει εκδώσει τα απαραίτητα ενεργειακά πιστοποιητικά για τη χρήση της μαρίνας. Ταυτόχρονα εμείς, ως Δήμος, ετοιμαζόμαστε να συντάξουμε το μάστερ πλαν, η ανάθεση του οποίου θα γίνει επίσης μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το μάστερ πλαν θα μας δώσει άλλωστε τη δυνατότητα να χωροθετήσουμε τις απαραίτητες

παρεμβάσεις και, σε συνδυασμό με την ΕΤΑΔ, να διεκδικήσουμε παράταση της παραχώρησης. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί για μακροχρόνια διάρκεια, μέχρι το 2060.

Αυτό έχουμε ήδη πει, αυτό έχουμε καταθέσει και γι’ αυτό έχω προσωπικά ενημερώσει στον αρμόδιο υφυπουργό”.

Να υπενθυμίσουμε ότι η σύμβαση με την εταιρεία που συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τη μαρίνα έχει λυθεί αυτοδικαίως τον Νοέμβριο του 2022 και για τη λύση της ο Δήμος ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2023. Τότε ο Δήμος ήθελε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά τη διαχείριση της μαρίνας και στη συνέχεια να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό.

Σε ότι αφορά το λιμάνι: “Το μάστερ πλαν του λιμανιού έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2021, με χρηματοδότηση του υπουργείου Ναυτιλίας. Για να προχωρήσει, όμως, έπρεπε να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς απαιτήθηκε να γίνει Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία αποτελεί υποχρέωση του υπουργείου.

Επειδή πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς πρόοδο, αποφασίσαμε, για να μην χαθεί κι άλλος χρόνος, να χρηματοδοτήσουμε εμείς, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, την εκπόνηση της ΣΜΠΕ. Η ανάθεση έγινε στον ίδιο μελετητή που είχε συντάξει το αρχικό μάστερ πλαν για λογαριασμό του υπουργείου, με κατευθύνσεις να δημιουργηθεί τουριστικό καταφύγιο μέσα στο λιμάνι, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί mega-yachts.

Αυτό προϋποθέτει την αξιοποίηση μέρους των αποθηκών και τη δημιουργία Yachting Club για την εξυπηρέτηση των σκαφών.

Η λογική είναι η αξιοποίηση των αποθηκών, με άνοιγμα τμημάτων τους, ώστε να είναι προσβάσιμες. Ο κόσμος να μπορεί να μπαίνει από παντού. Η δημιουργία τουριστικής ζώνης σημαίνει ανοιχτοί, επισκέψιμοι χώροι. Τα κάγκελα θα απομακρυνθούν στα σημεία, όπου προβλέπεται η ζώνη, ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Θα δημιουργηθεί μεγάλος διάδρομος ανάμεσα στις αποθήκες, για να μπορεί ο κόσμος να περνάει μέσα.

Το νότιο, μπροστινό κομμάτι των αποθηκών θα φιλοξενήσει το Yachting Club και άλλες υποδομές. Η Στρατηγική Μελέτη έχει ήδη κατατεθεί στο υπουργείο για έλεγχο νομιμότητας και συμβατότητας. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα επιστρέψει στον Δήμο Καλαμάτας, ώστε να εξεταστεί και να γνωμοδοτήσουν τα συλλογικά όργανα. Αρμόδιο όργανο είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αλλά επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως είχα κάνει και το 2021, θα το φέρω και στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση”.