Ακίνητα: Από ρεκόρ σε ρεκόρ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Συνεχιζόμενη άνοδο παρουσιάζει η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, εδραιώνοντας τη θετική τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, το α' τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 213 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +23 χιλ. σε σχέση με τα 190 χιλ. του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο, τα καταλύματα ανήλθαν σε 216 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση +20 χιλ. έναντι των 196 χιλ. του αντίστοιχου μήνα. Τον Μάρτιο, ο αριθμός διαμορφώθηκε σε 222 χιλ., σημειώνοντας άνοδο +18 χιλ. από τα 204 χιλ. του Μαρτίου 2024.

Το β' τρίμηνο συνέχισε με σταθερά θετικό ρυθμό. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 228 χιλ. καταλύματα, αυξημένα κατά +16 χιλ. έναντι των 212 χιλ. του Απριλίου 2024. Τον Μάιο τα καταλύματα ανήλθαν σε 236 χιλ., κατά +18 χιλ. περισσότερα από τα 218 χιλ. του Μαΐου 2024, ενώ τον Ιούνιο σημειώθηκε νέα άνοδος στα 242 χιλ., αυξημένα κατά +17 χιλ. από τα 225 χιλ. του Ιουνίου 2024.

Το γ' τρίμηνο συνέχισε επίσης με θετικό ρυθμό. Τον Ιούλιο τα διαθέσιμα καταλύματα ανήλθαν σε 246 χιλ., υπερβαίνοντας τα 232 χιλ. του Ιουλίου 2024 (+14 χιλ.), ενώ τον Αύγουστο σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό με 247 χιλ., αυξημένα κατά +14 χιλ. έναντι των 233 χιλ. του Αυγούστου 2024. Τον Σεπτέμβριο παρατηρείται οριακή αποκλιμάκωση στα 245 χιλ. καταλύματα, παραμένοντας ωστόσο +13 χιλ. υψηλότερα σε σχέση με τα 232 χιλ. του Σεπτεμβρίου 2024.

Η ανοδική τάση στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης διατηρήθηκε ισχυρή και το γ' τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας την έντονη αύξηση που παρατηρήθηκε το προηγούμενο έτος. Το α' τρίμηνο ξεκίνησε θετικά, με τον Ιανουάριο να καταγράφει 947 χιλ. κλίνες, αυξημένες κατά +102 χιλ. έναντι των 845 χιλ. του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 961 χιλ., παρουσιάζοντας άνοδο +84 χιλ. σε σχέση με τις 877 χιλ. του 2024, ενώ τον Μάρτιο έφτασαν τις 981 χιλ., αυξημένες κατά +76 χιλ. έναντι των 907 χιλ. του Μαρτίου 2024.

Το β' τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω ενίσχυση. Τον Απρίλιο οι κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1.008 χιλ., αυξημένες κατά +73 χιλ. από τις 935 χιλ. του Απριλίου 2024. Τον Μάιο ανήλθαν σε 1.038 χιλ. (+76 χιλ. έναντι 962 χιλ.) ενώ τον Ιούνιο καταγράφηκαν 1.061 χιλ. κλίνες, αυξημένες κατά +70 χιλ. περισσότερες από τις 991 χιλ. του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Το γ' τρίμηνο κορυφώθηκε με διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 1.078 χιλ. κλίνες, αυξημένες κατά +57 χιλ. από τις 1.021 χιλ. του Ιουλίου 2024. Τον Αύγουστο σημειώθηκε νέο ρεκόρ με 1.081 χιλ., δηλαδή +58 χιλ. σε σχέση με τις 1.023 χιλ. του Αυγούστου 2024. Τον Σεπτέμβριο οι διαθέσιμες κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1.075 χιλ., παραμένοντας σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αυξημένες κατά +56 χιλ. υψηλότερες από τις 1.019 χιλ. του Σεπτεμβρίου 2024. Σύμφωνα με τον ΙΝΣΕΤΕ, η συνολική πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή διεύρυνση της χωρητικότητας, με το όριο του 1 εκατ. κλινών να διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά - επίδοση πρωτοφανής για την περίοδο 2019-2025.

Η ανάλυση της πληρότητας των καταλυμάτων για το 2025 δείχνει μια γενικά σταθερή πορεία με ήπιες διακυμάνσεις, παρά τη σημαντική αύξηση των διαθέσιμων καταλυμάτων και κλινών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η αγορά διατηρεί ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Το α' τρίμηνο κατέγραψε θετική εξέλιξη. Τον Ιανουάριο, η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 14%, σημειώνοντας αύξηση +2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 12% του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο η άνοδος συνεχίστηκε, με την πληρότητα να φτάνει το 15%, έναντι 10% πέρυσι (+5 π.μ.), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εκκίνησης της χρονιάς. Τον Μάρτιο, η πληρότητα παρέμεινε στο 17%, σε παρόμοια επίπεδα με το 2024, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθεροποίηση της ζήτησης.

Το β' τρίμηνο παρουσίασε ήπιες μεταβολές. Τον Απρίλιο, η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 26%, αυξημένη κατά +3 π.μ. έναντι του 23% του 2024. Τον Μάιο σημειώθηκε μικρή πτώση στο 28%, χαμηλότερη κατά -2 π.μ. σε σχέση με το 30% του Μαΐου 2024, ενώ τον Ιούνιο το ποσοστό σταθεροποιήθηκε στο 40%, ίδιο με το 2024.

Το γ' τρίμηνο, που αποτελεί την κορύφωση της θερινής περιόδου, χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα στα επίπεδα πληρότητας. Τον Ιούλιο, η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 51%, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2024, γεγονός που αντανακλά τη σταθερότητα της θερινής ζήτησης. Τον Αύγουστο, καταγράφηκε πληρότητα 58%, παρουσιάζοντας οριακή μείωση -1 π.μ. έναντι του 59% του Αυγούστου 2024. Τον Σεπτέμβριο, η πληρότητα διατηρήθηκε σταθερή στο 45%, ίδια με τον Σεπτέμβριο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική διάρκεια της τουριστικής ζήτησης και μετά την αιχμή του καλοκαιριού. Η συνολική πορεία του 2025 αποδεικνύει ότι η πληρότητα παραμένει σταθερή και ανθεκτική, ενισχύοντας τη θετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί από το 2023 και εδραιώνοντας τη θέση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η μέση διάρκεια παραμονής σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης το Α' τρίμηνο του 2025 παρουσίασε γενικευμένη μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, συνεχίζοντας την ήπια καθοδική τάση που είχε παρατηρηθεί προς το τέλος του προηγούμενου έτους. Τον Ιανουάριο, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,1 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά -3,1% σε σχέση με τις 3,2 του 2024. Τον Φεβρουάριο, η μέση διάρκεια ανήλθε σε 3,2 διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας μείωση -11,1% από τις 3,6 του αντίστοιχου μήνα το 2024. Τον Μάρτιο, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,4 διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση -2,9% σε σύγκριση με τις 3,5 του Μαρτίου 2024.

Το β' τρίμηνο κατέγραψε σταθεροποίηση τον Απρίλιο και ήπια ανάκαμψη τους επόμενους μήνες, αντιστρέφοντας εν μέρει τη μείωση του πρώτου τριμήνου. Ειδικότερα, τον Απρίλιο, η μέση διάρκεια παραμονής ήταν 3,7 διανυκτερεύσεις, στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο του 2024. Τον Μάιο, σημειώθηκε η πρώτη αύξηση για το 2025, με τη μέση διάρκεια να διαμορφώνεται σε 3,6 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά +5,9% έναντι των 3,4 του Μαΐου 2024. Τον Ιούνιο, η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε περαιτέρω σε 3,8 διανυκτερεύσεις, κατά +2,7% σε σύγκριση με τις 3,7 του Ιουνίου 2024.

Το γ' τρίμηνο διατήρησε τη θετική δυναμική, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της μέσης διάρκειας στα υψηλά επίπεδα της τελευταίας διετίας. Τον Ιούλιο, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 4,1 διανυκτερεύσεις, ίδια με τον Ιούλιο του 2024. Τον Αύγουστο, καταγράφηκε νέα άνοδος στις 4,2 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά +2,4% σε σχέση με τις 4,1 του Αυγούστου 2024 - επίδοση που αποτέλεσε την υψηλότερη τιμή της περιόδου. Τον Σεπτέμβριο, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο του 2024.

