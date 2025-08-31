Δήμος Δυτικής Μάνης: Πρόσληψη πέντε σχολικών καθαριστριών

Πέντε σχολικές καθαρίστριες προσέλαβε ο Δήμος Δυτικής Μάνης για τα σχολεία του Δήμου, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι τρεις, σε ∆ηµοτικό Σχολείο και ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό Κάµπου, ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Στούπας και Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδαμύλης θα είναι πλήρους απασχόλησης και οι δύο, σε Νηπιαγωγείο Σταυροπηγίου και Νηπιαγωγείο Καρδαµύλης, θα είναι µερικής απασχόλησης (3 ώρες ηµερησίως).