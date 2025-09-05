Επίσκεψη Νικολετζέα στον δήμαρχο Μεσσήνης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο πραγματοποίησε χθες το πρωί ο νέος διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Νικολετζέας.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε τον νέο διοικητή και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. “Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Αστυνομίας στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και

ασφάλειας, συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της αγαστής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας”, αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.

Να σημειωθεί πως ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Νικολετζέας ήταν για χρόνια διοικητής στο Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα την περασμένη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.

Αντιθέτως ο απερχόμενος διοικητής του Α.Τ. Μεσσήνης, Αστυνόμος Α’ Γιώργος Χαραλαμπάκης ανέλαβε καθήκοντα υποδιοικητή στην Τροχαία Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.