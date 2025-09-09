Καλαμάτα: Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας

Την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού για το γήπεδο βόλεϊ στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παραλίας ολοκλήρωσε ο Δήμος Καλαμάτας, μέσω του Τμήματος Αθλητισμού, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Ο νέος εξοπλισμός περιλαμβάνει: στύλους αλουμινίου, φιλέ, αντένες, προστατευτικά, καθώς και καρέκλα διαιτητή. Παράλληλα, σε συνεργασία με την ομάδα «ΑΟ Καλαμάτα ‘80», η οποία θα αγωνιστεί κατά τη νέα αθλητική χρονιά στη VolleyLeague, υλοποιούνται πρόσθετες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν: Διαμόρφωση αποδυτηρίων, εργασίες βελτίωσης στη νότια είσοδο και προμήθεια νέων μπαλιέρων για όλες τις ομάδες.

Ήδη ολοκληρώθηκε η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων, ενώ έχουν δρομολογηθεί επιπλέον εργασίες που αφορούν: Υδραυλικές εγκαταστάσεις σε αποδυτήρια και τουαλέτες, διαγράμμιση του γηπέδου και προμήθεια σύγχρονης σκούπας για τον καθαρισμό του ταραφλέξ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κλειστό Γυμναστήριο επισκέφτηκε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη και ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί, για αυτές που είναι σε εξέλιξη και για τον προγραμματισμό όσων θα ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, οι εργασίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί σχεδιασμός για νέες αγορές εξοπλισμού και πρόσθετες παρεμβάσεις το επόμενο έτος.