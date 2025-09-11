Ενεργειακά αυτόνομος ο ΣΜΑ Καλαμάτας και Μεσσήνης

Ενεργειακά αυτόνομος, με φωτοβολταϊκό, θα είναι ο κλειστός διαδημοτικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης και σε ένα χρόνο από τώρα εκτιμάται πως θα έχει κατασκευαστεί.

Τα στοιχεία αυτά επισημάνθηκαν από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, τον τεχνικό διευθυντή του Ομίλου Aktor Σωτήρη Κατσιμίχα,σε χθεσινή αυτοψία στον χώρο που πρόκειται να κατασκευαστεί ο κλειστός ΣΜΑ, δίπλα, νότια από το σημείο που κατασκευάζεται το Πράσινο Σημείο, σε κοντινή απόσταση από τη ΜΟΛΑΚ.

Στην αυτοψία που παρέστησαν ακόμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέα και στελέχη του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, εξετάστηκαν τα σχέδια και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το έργο, τα χρονοδιαγράμματα και την πορεία κατασκευής του ΣΜΑ.

“Είδαμε τα σχέδια και μπαίνουμε σε φάση υλοποίησης”, ανέφερε ο δήμαρχος, σε δήλωσή του και παρατήρησε: “Ο ΣΜΑ προϋπολογισμού 1.990.000 ευρώ συν τον ΦΠΑ, θα είναι ενεργειακά αυτόνομος, καθώς θα κατασκευαστεί φωτοβολταϊκό για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλη εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο και θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα. Θα μπορούμε να μεταφέρουμε εδώ τα απορρίμματά μας, να τα μεταφορτώνουμε και να τα οδηγούμε προς διαχείριση στην Καλλιρρόη. Αυτό θα μειώσει σημαντικά το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς και θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, στα αυξημένα κόστη που αυτή τη στιγμή πληρώνει ο Δήμος Καλαμάτας για τη μεταφορά στον συγκεκριμένο χώρο”.

Σε ερώτησή μας για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε ότι η εταιρεία είδε τα σχέδια και τον χώρο. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις και συναντήσεις στο γραφείο, παρουσία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα”.

Ακόμα, ενημέρωσε ότι “ο ΣΜΑ θα έχει τρεις χοάνες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει τα απορρίμματα και μελλοντικά, με σχεδιασμό που υπάρχει να μεταφέρονται στα εργοστάσια με άλλο κόστος και τα ανακυκλώσιμα, με την 3η χοάνη”.

Ο τεχνικός διευθυντής του Ομίλου Aktor δήλωσε ότι είναι ο μεγαλύτερος και θα είναι από τους πρώτους ΣΜΑ του ΦΟΔΣΔΑ που θα φτιαχθούν κι εκτίμησε πως σε ένα χρόνο θα είμαστε έτοιμοι.

Ο κ. Κατσιμίχας είπε ότι “είναι ο πιο δύσκολος ΣΜΑ, είναι στεγασμένος, έχει φωτοβολταϊκό και θα είναι ενεργειακά αυτόνομος. Θα φροντίσουμε να το ενισχύσουμε και με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με κάποιες μπαταρίες”.

Να υπενθυμίσουμε ότι προχθές το απόγευμα, στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τον πρόεδρο του Φορέα Γιάννη Σμυρνιώτη και τον εκπρόσωπο του Ομίλου Aktor (του αναδόχου) Σωτήρη Κατσιμίχα.

Μεταξύ των 7 ΣΜΑ που θα κατασκευαστούν, περιλαμβάνονται ο κλειστός διαδημοτικός Καλαμάτας - Μεσσήνης κοντά στη Μονάδα Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ) και αυτός του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Γ.Σ.