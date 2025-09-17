Νέος αντιδήμαρχος Τριφυλίας ο Χρήστος Τζαβέλλας

Ο κ. Τζαβέλλας ορίζεται άμισθος αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης από σήμερα 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 9 Ιανουαρίου. Διαδέχεται τον Βασίλη Τζανέτο, ο οποίος είναι πρόεδρος στη ΔΕΥΑΤ και μέχρι τώρα είχε και καθήκοντα αντιδημάρχου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του δημάρχου: «Στον αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τζαβέλλα Χρήστο του Δημητρίου, δεν παρέχεται αντιμισθία (άμισθος) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Τις αρμοδιότητες του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης, την έκδοση αποφάσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων - πλην δημοσίων συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και της άνω υπηρεσίας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Τζαβέλλα Χρήστου του Δημητρίου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί η αντιδήμαρχος Παναγοπούλου Μαρία».

Κ.Μπ.