Δράσεις Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στην Καλαμάτα

Με κεντρικό σύνθημα «Mobility for Everyone – Κινητικότητα για Όλους», η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάζει στη διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε βιώσιμες μεταφορές, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την τοποθεσία, το φύλο ή τις ικανότητές τους. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αποτελεί μια ετήσια εκστρατεία για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με στόχο την ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών, ώστε να θεσπίσουν και να προωθήσουν αειφόρα μέτρα μετακίνησης και να καλέσουν τους πολίτες τους να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις του αυτοκινήτου. Στο πλαίσιο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είναι προγραμματισμένες ενημερωτικές δράσεις και παιχνίδια για την κυκλοφοριακή αγωγή στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις.