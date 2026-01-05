Στον Aγιο Ιωάννη Πρόδρομο λειτούργησε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας

Στον ενοριακό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, κοντά στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, λειτούργησε το πρωί της Κυριακής ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ενόψει της εορτής της Σύναξης του Τιμίου Προδρόμου.

Στη θεία λειτουργία συμμετείχαν ο πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Τζαϊλέας, ο ιερέας Βασίλειος Κουτσόγιαννης, ο εφημέριος του ναού Νικόλαος Τζώρτζης και ο διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Στο κήρυγμά του ο μητροπολίτης Μεσσηνίας αναφέρθηκε στα μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής της ημέρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “η φωνή του Προδρόμου, ως «Φωνή βοώντος εν τη ερήμῳ» συνεχίζει να ακούγεται μέχρι και σήμερα, στην έρημο της ψυχής μας, της μοναξιάς μας, του εγωισμού και της φιλαυτίας μας”, ενώ τόνισε πως “αυτή η φωνή είναι, στις ημέρες μας, η φωνή της Εκκλησίας, η οποία μας καλεί σε μετάνοια, όπως ο Βαπτιστής Ιωάννης”.

Μετά το τέλος της λειτουργίας, στον χώρο του ναού πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας της ενορίας, παρουσία των κληρικών και των πιστών.