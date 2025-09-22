Συμμετοχή σε 9 νέα ευρωπαϊκά προγράμματα διεκδικεί ο Δήμος Καλαμάτας - Χρηματοδοτικά εργαλεία Horizon Europe και Life

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που ανέλυσε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, η Καλαμάτα βρίσκεται πλέον δίπλα σε μερικούς από τους πιο ισχυρούς και δημιουργικούς εταίρους της Ευρώπης.

Με το πρόγραμμα ASCEND, σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο πόλεων ICLEI, το Eurocities και το ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer, η πόλη μπαίνει στην «πρώτη γραμμή» των κλιματικά ουδέτερων πόλεων, μαζί με πόλεις όπως το Δουβλίνο, η Μαδρίτη και η Φλωρεντία. Στο έργο CHIP-EU, σε συνεργασία με τη Valladolid και τη Groningen, θα σχεδιαστεί τοπικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την Καλαμάτα να κόβει το νήμα από όλες τις Ελληνικές πόλεις. Παράλληλα, το έργο HERMES φέρνει κοντά τον Δήμο με την ΠΟΜΙΔΑ , την Τράπεζα Πειραιώς και τον Δήμο Αθηναίων, ώστε να δημιουργηθούν υπηρεσίες «One-Stop-Shop» για τους πολίτες που θέλουν να ανακαινίσουν τα σπίτια τους ενεργειακά. Στο έργο IMPACT, σε συνεργασία με τους Δήμους Τρικκαίων, Ιωαννίνων και Αθηναίων, η Καλαμάτα αποκτά τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη για να ωριμάσουν μεγάλα έργα βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής αναβάθμισης. Μέσα από το IMPLEMENT, με τη βοήθεια του δικτύου Energy Cities και πόλεων όπως η Βαλένθια και το Δουβλίνο, η Καλαμάτα θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκή τεχνογνωσία για να εφαρμόσει το Συμβόλαιο Κλιματικά Ουδέτερης Πόλης. Στον άξονα του περιβάλλοντος, η Καλαμάτα συμμετέχει στο COAST-READY μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ρότερνταμ και το ισπανικό κέντρο Eurecat, για την προστασία της παραλιακής ζώνης και του Νέδοντα από πλημμύρες και διάβρωση με φυσικά υλικά. Στο URBCOOL, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Στουτγκάρδης, το CNR Ιταλίας, το Potsdam Institute και πόλεις της Μεσογείου, σχεδιάζονται λύσεις αστικής ψύξης με πράσινες και μπλε υποδομές ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Και στο BIRDSCAPES, με το Πράσινο Ταμείο, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και δήμους όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η Καλαμάτα θα προστατεύσει τη βιοποικιλότητα στον Νέδοντα και τον Ταΰγετο. Τέλος, με το πρόγραμμα NOURISH και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Impact Hub, του Future Food Institute και οργανισμών από όλη την Ευρώπη, η πόλη θα δημιουργήσει έναν Αστικό Κόμβο Τροφίμων (Urban Food Hub), συνδέοντας την τοπική παραγωγή με την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη διατροφή.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ

Στο πλαίσιο της συζήτησης πριν την ψήφιση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σημείωσε πως δεν θέλει να μειώσει την αξία των προτάσεων, κρατώντας ωστόσο τις επιφυλάξεις του για το αν αυτά τα προγράμματα θα καταλήξουν να έχουν μια ουσιαστική και πρακτική απήχηση στους πολίτες. Ο ίδιος δήλωσε πως θα προτιμούσε η συζήτηση να εστιάσει σε προγράμματα τα οποία θα απευθύνονταν στην επίλυση βασικών προβλημάτων, όπως τα αντιπλημμυρικά, τα αντισεισμικά κ.τ.λ., παρατηρώντας πως τα χρόνια περνούν αλλά μέχρι τώρα η κοινωνία της Καλαμάτας δεν έχει δει πολλά πράγματα από την υλοποίηση του κλιματικού συμβολαίου. Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα σχολίασε πως μπορεί να γίνεται λόγος για την βιοποικιλότητα των πτηνών και τις θερμικές νησίδες, ωστόσο οι πράξεις του Δήμου όπως υπογράμμισε δείχνουν το αντίθετο. Η ίδια στάθηκε στο κόψιμο των δέντρων αλλά και στις αναπλάσεις πλατειών, χωρίς μέριμνα για πράσινο.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης επεσήμανε πως το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας έρχεται να ομαλοποιηθεί με τις αστικές αναπλάσεις και τη χρήση βιοκλιματικών υλικών, ιδίως στο κέντρο όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου υπενθύμισε πως η Καλαμάτα ανακηρύχθηκε η πιο πράσινη πόλη της Ελλάδας σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, σχολιάζοντας πως ο Δήμος εργάζεται πάνω σε αυτό το σκέλος και ότι αναζητούνται καινοτόμα πράσινα υλικά όσον αφορά δύσκολες ζώνες όπως είναι ο Νέδοντας και η παραλιακή ζώνη, με την προοπτική να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο πράσινο και να προστεθεί νέο. Σχετικά με τα προγράμματα υπογράμμισε πως πρόκειται για μια έξτρα προσπάθεια της πόλης να βρει πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφαλίζει η συμμετοχή της στο "Δίκτυο 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων". Αναφερόμενος στα άυλα προγράμματα, ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Πνευματικού Κέντρου, τονίζοντας πως μπορούν να προκύψουν ευκαιρίες με ουσία.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως ο Δήμος σε συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πόλεις που η Καλαμάτα θυμίζει μπροστά τους κουκίδα, διεκδικεί και συμμετέχει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για τα προγράμματα που ψηφίστηκαν ενημέρωσε πως έχουν συνταχθεί χωρίς κανένα κόστος για το Δήμο, γνωστοποιώντας πως μια από τις προκλήσεις που κατατέθηκαν πριν δύο εβδομάδες πρόκειται να εγκριθεί.

