Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας: Ομόφωνο ψήφισμα για επαναλειτουργία σιδηροδρόμου

Με το ψήφισμα που εξέδωσε στη χθεσινή του συνεδρίαση, μετά από πρόταση του προέδρου Παναγιώτη Λύρα, το Συμβούλιο της Κοινότητας: “Καλεί την Πολιτεία, τον ΟΣΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση σε ενέργειες που θα καταστήσουν εφικτή τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου Καλαμάτας – Μεσσήνης – Πανεπιστημίου –

Αεροδρομίου και την προοδευτική επέκτασή του στην ενδοχώρα. Ζητεί να ενταχθεί η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στις προτεραιότητες για την κλιματική ουδετερότητα της πόλης μας έως το 2030, με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους”.

Ακόμα, “δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός και συνδιαμορφωτής σε κάθε πρωτοβουλία που θα επαναφέρει τον σιδηρόδρομο στη ζωή της πόλης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας που αφορά τις επόμενες γενιές”.

Στην εισήγηση του ο πρόεδρος Π. Λύρας ανέφερε, μεταξύ άλλων: “Η Καλαμάτα δεν μπορεί να είναι κλιματικά ουδέτερη χωρίς τον σιδηρόδρομο. Η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Μεσσηνίας δεν είναι πια ζήτημα νοσταλγίας ούτε μια απλή διεκδίκηση τοπικού χαρακτήρα. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την πόλη μας, για το περιβάλλον, για το μέλλον των παιδιών μας. Η Καλαμάτα έχει τη μοναδική τύχη να διαθέτει έναν σιδηροδρομικό διάδρομο που διασχίζει κεντροβαρικά τον αστικό ιστό, φτάνει στην καρδιά της πόλης, συνδέει το Πανεπιστήμιο, το Νοσοκομείο, το Αεροδρόμιο και καταλήγει στη Μεσσήνη. Μια γραμμή που υπάρχει, που ανακαινίστηκε πρόσφατα, που συνοδεύεται από διαθέσιμους συρμούς και μηχανοστάσιο, και που μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα και για συμμετοχή της Καλαμάτας στο ευρωπαϊκό δίκτυο των κλιματικά ουδέτερων πόλεων έως το 2030, αν αφήνουμε αναξιοποίητο αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ο σιδηρόδρομος είναι το μόνο μέσο που μπορεί να μειώσει δραστικά την εξάρτηση από το ΙΧ, να αποσυμφορήσει το κέντρο, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου θα δώσει νέα πνοή στην πόλη με τακτικές και αξιόπιστες μετακινήσεις, θα στηρίξει την παραμονή νέων οικογενειών στα χωριά του κάμπου, με εύκολη πρόσβαση στην Καλαμάτα για εργασία και σπουδές, θα ενισχύσει τον τουρισμό, συνδέοντας το λιμάνι μας με την Αρχαία Μεσσήνη, την Ολυμπία, την Κυπαρισσία, το Ναύπλιο, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα κέντρο πιο φιλικό σε πεζούς, ποδηλάτες, κατοίκους και επισκέπτες. Η Καλαμάτα χρειάζεται τον σιδηρόδρομο, όχι αύριο αλλά σήμερα. Η πόλη μας, η Μεσσηνία, η Πελοπόννησος αξίζουν έναν σιδηρόδρομο αντάξιο της ιστορίας και των αναγκών τους”.

“ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ”

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Σιδηρόδρομου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις ως εκπρόσωπος των συμπολιτών μας που διαχρονικά στηρίζουν εθελοντικά και αγαπούν την υπόθεση “τρένο” και σιδηρόδρομος” και ο οποίος παρατήρησε: “Αντίθετα με τους αστικούς μύθους που βρίθουν στην τοπική κοινωνία, η υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή και το τροχαίο υλικό στην περιοχή της Μεσσηνίας διατηρούνται σε πολύ

καλή κατάσταση και αυτό επιτρέπει την επαναλειτουργία του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου, με μικρό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα συμβάλλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της Καλαμάτας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Μεσσηνίας, ενώ συνιστά βασική προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της συγκοινωνίας και την βιώσιμη κινητικότητα”.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Ολες στο ίδιο πλαίσιο, υπέρ των πολλαπλών επιδράσεων από την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου στην περιοχή μας, τονίζοντας την αδικία από τη μη λειτουργία τα τελευταία χρόνια, επιπρόσθετα της εγκατάλειψης των γραμμών και των εμβληματικών κτηρίων που στεγάζονταν οι υπηρεσίες του δικτύου.

Στο σκεπτικό του ψηφίσματος αναφέρεται ότι:

“Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, λαμβάνοντας υπόψη: Τη μακρά ιστορική παρουσία και προσφορά του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα. Το γεγονός ότι η σιδηροδρομική γραμμή της πόλης παραμένει ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, πλήρως ανακαινισμένο και τεχνικά αξιοποιήσιμο. Τη διαθεσιμότητα τροχαίου υλικού, μηχανοστασίου και υποδομών που επιτρέπουν την άμεση επαναλειτουργία. Την ένταξη της Καλαμάτας στο ευρωπαϊκό δίκτυο των πόλεων που δεσμεύονται να καταστούν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030: Διαπιστώνει ότι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου δεν αποτελεί απλώς ένα συγκοινωνιακό έργο, αλλά μια στρατηγική επιλογή βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής ουδετερότητας.

Οφέλη για την πόλη της Καλαμάτας: 1. Βιώσιμη κινητικότητα: Ο σιδηρόδρομος μπορεί να αποτελέσει τον βασικό κορμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών (συνδυαστικά με λεωφορεία, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμους), αποσυμφορώντας το κέντρο της πόλης από την κίνηση ΙΧ. 2. Περιβαλλοντικό όφελος: Κάθε δρομολόγιο τρένου αφαιρεί 40–50 ΙΧ από τους δρόμους, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ρύπων και το αποτύπωμα άνθρακα. 3. Κοινωνική συνοχή: Ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να παραμείνουν στα χωριά του νομού, έχοντας καθημερινή και οικονομική πρόσβαση στην Καλαμάτα για εργασία ή σπουδές. 4. Οικονομική ανάπτυξη: Η πόλη θα αποκτήσει άμεση και αξιόπιστη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο, το Νοσοκομείο, το Αεροδρόμιο, το Λιμάνι, αλλά και με τουριστικούς προορισμούς (Αρχαία Μεσσήνη, Ολυμπία, Κυπαρισσία). 5. Αναβάθμιση του αστικού χώρου: Η μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ θα επιτρέψει νέες πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις και δημιουργία πιο φιλικού δημόσιου χώρου για κατοίκους και επισκέπτες”.