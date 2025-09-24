Δήμος Τριφυλίας: Απάντηση Φιλντίση σε Κυριαζή

Του καταλόγισε δε ότι προσπάθησε να σπείρει τη διχόνοια, αλλά και να πει στο χωριό του με έπαρση και αλαζονεία «εγώ τους τα είπα» προσπαθώντας να καλύψει την ανεπάρκειά του σε όσα έχει τάξει στους δημότες του Σιδηροκάστρου.

Χαρακτηριστικά ο κ. Φιλντίσης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Έχω 36 χρόνια, κ. πρόεδρε, στην αυτοδιοίκηση με πολιτικό πολιτισμό, ήθος, σεβασμό στους συναδέλφους, συνυποψηφίους, αντιπάλους και γενικά όσους ασχολούνται με τα κοινά. Δεν θα απαντούσα στον κ. Κυριαζή, γιατί προσωπικά τον έχω ζήσει, τον γνωρίζω 40 χρόνια και ξέρω πολύ καλά ποιος είναι. Είμαι υποχρεωμένος όμως να βάλω τα πράγματα στη θέση τους».

Σχετικά με όσα είχε αναφέρει ο κ. Κυριαζής για αυτόν και τον αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο τόνισε: «Με τον κ. Βλάχο έχουμε έρθει σε πολιτική αντιπαράθεση για θέματα των ορεινών κοινοτήτων και διάφορα άλλα θέματα και ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε και ανταλλάσσουμε απόψεις καθαρά και δυνατά. Δεν υπάρχει το απόλυτο στην πολιτική, να συμφωνούμε σε όλα. Μην του χρεώνουμε και τέτοια πράγματα. Ο κ. Κυριαζής λέγοντας αυτά που είπε, τι προσπάθησε να κάνει; Να σπείρει διχόνοια, βασικά μεταξύ εμού και του κ. Βλάχου και πηγαίνοντας στο χωριό του να αναφερθεί με έπαρση και αλαζονεία λέγοντας ότι “εγώ τους τα είπα και δεν γνωρίζω τίποτα”, προσπαθώντας πάντα να καλύψει την ανεπάρκειά του, την προσωπική του ευαρέσκεια και να καλύψει τα όσα έχει τάξει στους δημότες του Σιδηροκάστρου. Εδώ καταθέτω ότι ουδέποτε ο κ. Βλάχος είπε αυτά που ανέφερε ο κ. Κυριαζής. Αλλά ούτε κι εγώ ανέφερα ή είπα κάτι τέτοιο».

Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στο πώς διαχειρίστηκε τη λειτουργία του γκρέιντερ στην περιοχή της Αυλώνας λέγοντας ότι «δεν μεροληπτούμε για κανέναν, τα χωριά πάνε με τη σειρά».

Κλείνοντας τόνισε: «Ο κ. Κυριαζής έστειλε επιστολή στα μέσα με υποδείξεις στον κ. δήμαρχο, με υποτιμητικές εκφράσεις προς εμένα, δεν είναι της παρούσης, αλλά αν χρειαστεί θα απαντήσω και πάρα πολύ σκληρά. Ο κ. Κυριαζής προσπαθεί να εξαφανίσει, με παντοίους τρόπους, ό,τι θυμίζει και υπάρχει απ’ τον πρώην Δήμο Αυλώνος, διότι δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος δύο φορές και βγήκε τελευταίος. Κύριε Κυριαζή, δεν έκαναν λάθος οι δημότες, εσείς δεν αξίζατε την εμπιστοσύνη και στο τέλος-τέλος, στο τέλος της ημέρας δεν μετράνε τα λόγια, αλλά όσα άφησε ο καθένας μας».

