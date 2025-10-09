Καλαμάτα: Ορίστηκε το αντίτιμο για τα προγράμματα “Αθληση για όλους”

Στο πλαίσιο αυτό, θα λειτουργήσουν στο Δήμο τα προγράμματα: Άσκηση ενηλίκων – Αεροβική, Άσκηση ενηλίκων – Μυϊκή ενδυνάμωση, Άσκηση ενηλίκων – Καλαθοσφαίριση, Άσκηση ενηλίκων – Ποδόσφαιρο, Άσκηση ενηλίκων – Κολύμβηση, Άσκηση στις Λέσχες Φιλίας, Προετοιμασία υποψηφίων για ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικές σχολές, Παιδί και Αθλητισμός – Καλαθοσφαίριση, Παιδί και Αθλητισμός – Ποδόσφαιρο, Άσκηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, Άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης. Εκτός από την άσκηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες και την άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης τα οποία θα είναι δωρεάν, ορίστηκε αντίτιμο για τη συμμετοχή των αθλουμένων στα αντίστοιχα προγράμματα ως εξής: Άσκηση στις Λέσχες Φιλίας (5 €/μήνα), Άσκηση ενηλίκων – Αεροβική, Μυϊκή ενδυνάμωση (10 €/μήνα), Άσκηση ενηλίκων – συμμετοχή σε ομάδες για Ποδόσφαιρο και Καλαθοσφαίριση (20€/μήνα), Άσκηση ενηλίκων – Κολύμβηση (15€/μήνα), Προετοιμασία υποψηφίων για ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικές σχολές (20 €/μήνα), Παιδί και Αθλητισμός – Καλαθοσφαίριση (10 €/μήνα), Παιδί και Αθλητισμός - Ποδόσφαιρο (10 €/μήνα).

Για τη φετινή χρονιά έχουν εγκριθεί 57 τμήματα και οι εγκεκριμένες θέσεις των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής είναι 7. Μέσα από το πρόγραμμα των ενηλίκων θα λειτουργήσει η αίθουσα βαρών “Ηρακλής” στο Στάδιο, θα λειτουργήσει πρόγραμμα γυμναστικής για γυναίκες σε Στάδιο και Τέντα, θα λειτουργήσουν επιπλέον τμήματα κολύμβησης, θα διεξάγεται γυμναστική πρωί και απόγευμα στις Λέσχες φιλίας, ενώ θα υπάρξει προπονητής για τους υποψήφιους σε ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικές σχολές. Ακόμα, θα δημιουργηθούν ομάδες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης που θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Μαζικού Αθλητισμού και θα λειτουργήσουν παιδικά τμήματα εκμάθησης ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. Τέλος, θα υπάρξει και φέτος πρόγραμμα για ΑΜΕΑ τόσο στο ΚΕΦΙΑΠ όσο και στο Στάδιο.

Πριν την ψήφιση, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Κώστας Τσαπόγας στάθηκε στο “αλμυρό” αντίτιμο των 20 ευρώ για την προετοιμασία υποψηφίων για ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικές σχολές, παρατήρηση που δέχτηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, προτείνοντας να πάει στα 10 ευρώ.