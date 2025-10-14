Εγκρίθηκαν οι εγγραφές στο ΚΔΑΠμεΑ Καλαμάτας - Ζητείται αλλαγή διάταξης για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η διαβίβαση του πρακτικού συνεδρίασης της επιστημονικής επιτροπής για τις εγγραφές σχολ. έτους 2025-2026. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης θα φιλοξενηθούν 50 παιδιά -όση είναι και η δυναμικότητα του ΚΔΑΠμεα- και τα υπόλοιπα έξι θα μπουν ως επισκέπτες στο χώρο. Ο ίδιος υπενθύμισε πως έγινε μια προσπάθεια από το Δήμο να δημιουργηθεί ένα νέο ΚΔΑΠ στο χώρο του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας ωστόσο κατά περίεργο -όπως είπε- και ανορθόδοξο τρόπο υπήρξε μια διάταξη το 2021 που λέει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλη δράση. «Εχουμε ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω της ΚΕΔΕ να τροποποιηθεί αυτή η διάταξη, μιας και είναι ανώφελη» σχολίασε. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε από την πλευρά του πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα όπου αναμένονται εξελίξεις. Το ΚΔΑΠμεα του Δήμου Καλαμάτας προσφέρει ομαδική, δημιουργική απασχόληση (κεραμική, χειροτεχνία, ρομποτική, εικαστικά, μουσικοθεραπεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων) σε άτομα καλής λειτουργικότητας. Επίσης προσφέρει συνεδρίες ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, φυσικοθεραπεία, κοινωνική υποστήριξη, ειδική φυσική αγωγή).

Τ.Αν.