Καλαμάτα: Eπιστρέφει στην κανονικότητα η κυκλοφορία στην Χρ. Θέμελη

Ηδη η οδός Χρ. Θέμελη έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία και παραμένει με χώμα, για να πατηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Τις επόμενες μέρες ο χώρος αυτός θα ασφαλτοστρωθεί, θα γίνει η διαγράμμιση και η σήμανση των θέσεων στάσης – στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων.
Με την επιστροφή στην κανονικότητα θα μονοδρομηθούν ξανά οι οδοί Μητροπολίτου Μελετίου (μεταξύ Φάριος και Υπαπαντής) και Φάριος. Στη Μητρ. Μελετίου θα επιτραπεί και πάλι η στάθμευση, στη νότια πλευρά της.
Ακόμα, αναμένεται να επιστρέψει στην κανονική της διαδρομή και η γραμμή 2 του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας (Φιλοξένια – Νοσοκομείο), με το λεωφορείο να περνάει από την Μητρ. Μελετίου (προς Νοσοκομείο) και από τη Χρυσοστόμου Θέμελη και τη Φάριος (προς Φιλοξένια).
Γ.Σ.