Καλαμάτα: Eπιστρέφει στην κανονικότητα η κυκλοφορία στην Χρ. Θέμελη

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην κανονικότητα η κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη και στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Υπαπαντής, στην Καλαμάτα, μετά την κατάχωση των αρχαίων στη συγκεκριμένη οδό, σύμφωνα με ενημέρωσή μας από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο.

Ηδη η οδός Χρ. Θέμελη έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία και παραμένει με χώμα, για να πατηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Τις επόμενες μέρες ο χώρος αυτός θα ασφαλτοστρωθεί, θα γίνει η διαγράμμιση και η σήμανση των θέσεων στάσης – στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων.

Με την επιστροφή στην κανονικότητα θα μονοδρομηθούν ξανά οι οδοί Μητροπολίτου Μελετίου (μεταξύ Φάριος και Υπαπαντής) και Φάριος. Στη Μητρ. Μελετίου θα επιτραπεί και πάλι η στάθμευση, στη νότια πλευρά της.

Ακόμα, αναμένεται να επιστρέψει στην κανονική της διαδρομή και η γραμμή 2 του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας (Φιλοξένια – Νοσοκομείο), με το λεωφορείο να περνάει από την Μητρ. Μελετίου (προς Νοσοκομείο) και από τη Χρυσοστόμου Θέμελη και τη Φάριος (προς Φιλοξένια).

Γ.Σ.