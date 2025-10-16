Η φρεγάτα “Λήμνος” στο λιμάνι της Πύλου για τα “Ναυαρίνεια”

Η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού “Λήμνος” θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Πύλου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού για την 198η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου.

Οπως ενημέρωσε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, οι ώρες επισκεπτηρίου στη φρεγάτα θα είναι:

Την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου: 10:00 – 13:00 και 17:00 – 19:00.

Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, οι πολίτες και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους της φρεγάτας, να γνωρίσουν από κοντά την αποστολή και το έργο του Πολεμικού Ναυτικού και να συνομιλήσουν με τα στελέχη του πληρώματος.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR) του Πολεμικού Ναυτικού, ζώντας μια μοναδική διαδραστική εμπειρία εικονικής περιήγησης που αναδεικνύει την ιστορία, την τεχνολογία και την αποστολή του Ελληνικού Στόλου.

“Η παρουσία της φρεγάτας «Λήμνος» στην Πύλο αποτελεί τιμή για την περιοχή μας και ενισχύει τον εορταστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων «Ναυαρίνεια 2025», που τιμούν την ιστορική Ναυμαχία του Ναβαρίνου και τους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας”, αναφέρει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι της Πύλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι, στην κεντρική προβλήτα και τον χερσαίο χώρο της μαρίνας Πύλου, ανακοίνωσε το τοπικό Λιμεναρχείο, στα πλαίσια εορτασμού της 198ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου.

Σύμφωνα με αυτές:

“1. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, καθώς και ο ελλιμενισμός σκαφών (εκτός των σκαφών, τα οποία θα συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις) στον κεντρικό προβλήτα λιμένα Πύλου, (χώρος I.S.P.S.), από 08:00 της 19/10/2025 έως και βραδινές ώρες της 20/10/2025.