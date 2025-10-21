Ο Δήμος Καλαμάτας στη Διεθνή Εκθεση Philoxenia Hotelia 2025

Η συμμετοχή σε εκθέσεις όσον αφορά το Δήμο Καλαμάτας θα αποτελέσει όπως τονίζεται ένα σημαντικό εργαλείο πρωτίστως για τη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων και δευτερευόντως για την προβολή του ως τουριστικός προορισμός. Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για κάθε Δήμο που θα συμμετέχει στην έκθεση ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για mini booth/χώρο περίπου 5 τ.μ. έχει οριστεί σε 1.116 ευρώ. Στον απόηχο της ίδιας έκθεσης το 2024, η αντιπολίτευση είχε σταθεί στους λάθους χειρισμούς ως προς την προβολή του Δήμου, μιας και το περίπτερο της Καλαμάτας ήταν -όπως είχε ειπωθεί- απ’ τα χειρότερα της εκθέσεως λόγω απουσίας συνεχούς διάθεσης φυλλαδίων αλλά και ανύπαρκτης παρουσίας αγροτικών προϊόντων. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε παραδεχτεί πως το περίπτερο δεν ήταν καλό, καθώς κάποιοι δήμοι -μεταξύ αυτών της Καλαμάτας- βρίσκονταν στο πίσω μέρος. «Το ότι ήμασταν εκεί ήταν θετικό, δεν εισπράξαμε όμως το αποτέλεσμα που θα θέλαμε» είχε σχολιάσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Δήμος να πηγαίνει όπως παλιά ως ΠΕΔ και όχι μαζί με την Περιφέρεια. Βάσει ωστόσο της παραπάνω εισήγησης που ψηφίστηκε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή επιλέχτηκε η περσινή τακτική, κάτι που σχολιάστηκε από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά”. Ειδικότερα, επισημάνθηκε πως πόλεις όπως η Σπάρτη είχαν δική τους εκπροσώπηση με μεγάλα περίπτερα, κάνοντας event που προσέλκυσαν κόσμο και εξασφάλισαν συναντήσεις. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως συνεχίζεται με μίζερο τρόπο η προώθηση της Καλαμάτας, εκτιμώντας πως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η πόλη την τουριστική προβολή.

T.Αν.