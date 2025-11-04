Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Αντίθεση στην υποβάθμιση Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Την πλήρη αντίθεση του στην υποβάθμιση του νοσοκομείου Κυπαρισσίας εκφράζει με ομόφωνο ψήφισμα του το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Παράλληλά ζητά την αποσύνδεση του από το νοσοκομείο Καλαμάτας την κατάργηση του ισχύοντος οργανισμού λειτουργίας (1256/B/11-04-2012 ΚΥΑ) και την ουσιαστική του αναβάθμιση.

Αναλυτικά στο ψήφισμα αναφέρεται «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας κατά την σημερινή 24/10/2025 τακτική συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την εγκύκλιο Γ2α/οικ.41799/24-09-2025 του Υπουργείου Υγείας, που καλεί τους Διοικητές των νοσοκομείων να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την σύνταξη νέων οργανισμών

λειτουργίας και στην οποία αναφέρεται ότι τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία, όπως είναι τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, θα έχουν Ενιαίο Οργανισμό με την ύπαρξη μιας Ιατρικής, μίας Νοσηλευτικής, μίας Διοικητικής-Οικονομικής και μίας Τεχνικής υπηρεσίας, σε εφαρμογή του Ν.4052/2012, βάσει του οποίου η Κυπαρίσσια έπαψε να είναι αυτοτελής Νοσηλευτική Μονάδα, και απόκτησε -όχι τυχαία-δύο τίτλους ως Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας

Εκφράζει την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, το οποίο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών της Τριφυλίας και της μείζονος περιοχής. Ζητά την αποσύνδεσή του από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας και τη λειτουργία του ως ανεξάρτητης-αυτόνομης μονάδας Δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τη βούληση του αποθανόντος δωρητή του, Γ. Αλεξόπουλου, με την περιουσία του οποίου κατασκευάσθηκε, ώστε να

μπορεί να καλύψει και πληθυσμιακά και χιλιομετρικά μια ευρύτερη περιοχή, που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Νοσοκομείο Καλαμάτας και να φέρει την επωνυμία του ιδρυτή του.

Ζητά την κατάργηση του ισχύοντος (1256/B/11-04-2012 ΚΥΑ) Οργανισμού λειτουργίας του, με τον οποίο επήλθε σημαντική μείωση των προβλεπόμενων θέσεων προσωπικού του και κατάργηση των ιατρικών τμημάτων και υπηρεσιών του. Ζητά την ουσιαστική αναβάθμισή του με αύξηση των κλινών του, λειτουργία νέων τμημάτων και ειδικοτήτων, προσλήψεις του αναγκαίου Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του, ώστε να μπορούν να γίνονται όλες οι αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις εντός του Νοσοκομείου και να παρέχονται ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες

υγείας.

Το παρόν ψήφισμα να γνωστοποιηθεί στους Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, σε όλους τους βουλευτές του νομού Μεσσηνίας, στο Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και στους Διοικητή και Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.»

Κ.Μπ.