Πρόγραμμα μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Καλαμάτα

Η δράση θα γίνει μετά από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας προς τους Εθελοντές Κτηνιάτρους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, παρακαλούνται οι κτηνίατροι της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον το επιθυμούν, να διαθέσουν τα ιατρεία τους για τη διενέργεια των στειρώσεων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην επιτυχία του προγράμματος και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Για δηλώσεις ενδιαφέροντος καθώς και περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας στα τηλ. 2721360856 (Βασιλική Βούλγαρη) και 2721360855 (Δημήτριος Ηλιόπουλος). “Η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της πόλης μας” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.