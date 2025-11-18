Καλαμάτα: Δωρεά της ΔΕΗ για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς στο Νέδοντα - Προς συνολική ανάπλαση η περιοχή

Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για την αποδοχή δωρεάς ύψους 20.019,80 ευρώ από τη ΔΕΗ Α.Ε., με σκοπό την αναβάθμιση της κεντρικότερης παιδικής χαράς της Καλαμάτας, ανάμεσα στις οδούς Νέδοντος και Αρτέμιδος.

Η δωρεά αφορά εργασίες εξυγίανσης και προετοιμασίας του εδάφους, δημιουργία νέων κρασπέδων, καθώς και την αποξήλωση και επανατοποθέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική προσφορά που είχε κατατεθεί από τον Δήμο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε πως το έργο συμπεριλαμβανόταν στην «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λ.π.)», λέγοντας πως για ανεξήγητους λόγους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, όπως και το κομμάτι μπροστά από το ναό του Αγ. Νικολάου. Ο κ. Τζαμουράνης επέρριψε ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για τη μη ολοκλήρωσή τους, λέγοντας πως η δωρεά της ΔΕΗ έρχεται να καλύψει μερικώς τις ανάγκες της παιδικής χαράς. Ο ίδιος μάλιστα, υπογράμμισε πως πρέπει να αναβαθμιστεί από το Δήμο ο χώρος από το αναψυκτήριο μέχρι το ύψος του αγάλματος της Ελευθερίας, ενώ πρότεινε να απομακρυνθεί ο οικίσκος της TEXAN, με το σκεπτικό πως δεν εξυπηρετεί το σκοπό του στο σημείο που τοποθετήθηκε.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε από την πλευρά του πως η δημοτική αρχή δεν είχε καμία ευθύνη και ότι είχε κάνει προσωπικές κινήσεις για να αναβαθμιστεί στο παρελθόν η παιδική χαρά, υπενθυμίζοντας πως η σύμβαση διαλύθηκε μόλις συμπληρώθηκε το 80% του έργου, δεδομένου πως τα χρήματα είχαν εξαντληθεί.

Ο ίδιος δήλωσε πως θα μπει νέος τάπητας και καινούργια όργανα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη μητροπολιτική παιδική χαρά, με στέγαστρα, φωτοβολταϊκά κ.α. Κλείνοντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας ενημέρωσε ότι υπάρχει η σκέψη να πραγματοποιηθεί ανάπλαση στο χώρο βόρεια της παιδικής χαράς.