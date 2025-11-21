Βασίλης Τζαμουράνης: “Αλαζονικός κατήφορος του δημάρχου Καλαμάτας”

Τα παραπάνω σημειώνει ο επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα_Μετά” Βασίλης Τζαμουράνης με αφορμή της όσα έγιναν στο προχθεσινό συμβούλιο ενώ αναφέρει ακόμη: “Η δυσανεξία στην κριτική και την αντίθετη άποψη, η αδυναμία έκφρασης πειστικών και τεκμηριωμένων απαντήσεων έχουν αντικατασταθεί από ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις. Η αναποτελεσματικότητα, που γίνεται πλέον φανερή στους δημότες, προσπαθεί να καλυφθεί με επιθέσεις και αλαλαγμούς. Η αποτυχία και τα πολιτικά αδιέξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν με φωνές και τεχνητή ένταση. Έχουν όλοι πλέον καταλάβει με τι έχουν να κάνουν. «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό». Σε σχέση με το ακραίο περιστατικό εξύβρισης από τον δήμαρχο του δημοτικού μας συμβούλου Σπύρου Χανδρινού στη συνεδρίαση της Τετάρτης, το λιγότερο που οφείλει ο δήμαρχος είναι να ζητήσει ταπεινά και ειλικρινά συγγνώμη, χωρίς φθηνές δικαιολογίες, αστερίσκους και υποσημειώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Βασιλόπουλος είχε απευθυνθεί με ανάλογο απαξιωτικό τρόπο στον δημοτικό μας σύμβουλο Γιώργο Σωφρονά , είχε υποτιμήσει δημόσια τον Βασίλη Κανάκη , όταν εκείνος του άσκησε κριτική και συχνά επιτίθεται λεκτικά σε παρεμβάσεις του δημοτικού μας συμβούλου Δημήτρη Φαββατά! Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σε μια ακόμα συνεδρίαση, απέτυχε να διευθύνει στοιχειωδώς τη συζήτηση και θα πρέπει ο ίδιος να αναλογιστεί την ευθύνη του.

Αν δεν μπορεί, καλό θα ήταν να διευκολύνει με την παραίτησή του. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι να χτυπά παλαμάκια στη δημοτική αρχή, αποδεχόμενη τις υπερβολές και τους ακροβατισμούς της. Η συναίνεση και η συνεννόηση χτίζονται καθημερινά και προσδιορίζονται πάντα από τη στάση της εκάστοτε εξουσίας. Οι ύβρεις και οι χαρακτηρισμοί δεν μας πτοούν και δεν θα μένουν αναπάντητοι. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας για ένα καλύτερο δήμο, ασκώντας χωρίς φόβο αλλά με πάθος τα καθήκοντα που μας ανέθεσε ο λαός του δήμου μας”.