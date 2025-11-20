Νέα ένταση στο Δ.Σ. Καλαμάτας: Φραστική σύγκρουση επισκίασε τον διάλογο για την ασφάλεια των σχολείων (βίντεο)

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, επισκιάζοντας το σοβαρό ζήτημα της πυρασφάλειας και της αντισεισμικής προστασίας των σχολείων της πόλης.

Η συνεδρίαση, η οποία είχε ήδη καθυστερήσει λόγω της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, επιφύλασσε ένα πρωτοφανές φραστικό επεισόδιο, με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς, εντάσεις και έντονες αντιδράσεις. Γονείς, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων είχαν προσέλθει για να επαναφέρουν την ανησυχία τους για τα προβλήματα στα σχολεία, μετά και τις πρόσφατες εκθέσεις της Πυροσβεστικής σχετικά με ελλείψεις σε μέτρα πυροπροστασίας και συντήρηση μέσων πυρασφάλειας.

Τα θέματα είχαν ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη ύστερα από αιτήματα των παρατάξεων “Καλαμάτα Μετά” και "Λαϊκή Συσπείρωση" και επρόκειτο να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της παρουσίας του κοινού. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν ήδη τεταμένη, με τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Τζαμουράνη, να επισημαίνει ότι η συνεδρίαση εξελίσσεται σε «χάβρα», θεωρώντας υπεύθυνο τον πρόεδρο του σώματος, Αναστάσιο Ηλιόπουλο.

Εκείνη τη στιγμή παρενέβη ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, καταγγέλλοντας ότι ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός χαρακτήρισε τη δημοτική αρχή «φασίστες» και, εμφανώς εκνευρισμένος, προέβη στoυς χαρακτηρισμούς «αλήτης» και «παλιόπαιδο», προκαλώντας έκρηξη αντιδράσεων.

Η ένταση οδήγησε τον πρόεδρο στην πρόταση διακοπής της συνεδρίασης, παρεμβαίνοντας ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρης Οικονομάκος ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία και να μην λάβει τέλος η συζήτηση για το κρίσιμο θέμα των σχολείων.

Ο Σπύρος Χανδρινός διευκρίνισε αργότερα ότι δεν αποκάλεσε «φασίστες» τα μέλη της πλειοψηφίας, αλλά έκανε λόγο για «φασίζουσα συμπεριφορά» όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Νωρίτερα, φραστικό επεισόδιο είχε ο Σπύρος Χανδρινός και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα.

Στο τέλος της πολύωρης διαδικασίας, ο δήμαρχος Καλαμάτας ζήτησε την επίσημη καταδίκη της «απαράδεκτης συμπεριφοράς» -όπως τη χαρακτήρισε- του κ. Χανδρινού, επιμένοντας ότι ο σύμβουλος επανέλαβε δύο φορές τον χαρακτηρισμό «φασίστες». Παραδέχτηκε ωστόσο ότι και ο ίδιος «ξέφυγε» και «είπε μια κουβέντα παραπάνω». Κάλεσε δε τον επικεφαλής της παράταξης Τζαμουράνη να αποδοκιμάσει τον σύμβουλό του, αλλά και τους δημότες να καταδικάσουν τη στάση του. Ο Βασίλης Τζαμουράνης απάντησε ότι δεν άκουσε τον σύμβουλό του να χρησιμοποιεί τον επίμαχο χαρακτηρισμό και διερωτήθηκε αν ο δήμαρχος καταδικάζει τη δική του συμπεριφορά. Στήριξη στον Χανδρινό εξέφρασε και ο Δημήτρης Φαββατάς, ο οποίος μίλησε για ντροπιαστική στάση του δημάρχου απέναντι σε νέο δημοτικό σύμβουλο.

Παρότι πάντως δόθηκαν κάποιες απαντήσεις από τη δημοτική αρχή για τα θέματα των σχολείων μια συνεδρίαση που θα μπορούσε να ρίξει “φως” σε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των σχολικών μονάδων της πόλης κατέληξε να βυθιστεί σε προσωπικές

αντιπαραθέσεις, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το ουσιαστικό θέμα που απασχολεί δεκάδες οικογένειες της Καλαμάτας.

