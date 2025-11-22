Με την δημοπράτηση αρχές 2026: Το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου στο ΕΣΠΑ

Από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα χρηματοδοτηθεί το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο της Ευριπίδου στην Καλαμάτα, προϋπολογισμού 4,7 εκ. ευρώ και η δημοπράτησή του αναμένεται να γίνει τους πρώτους μήνες του 2026. Αντίθετα, σε εκκρεμότητα παραμένει η συνέχιση και ολοκλήρωση των δύο αντιπλημμυρικών έργων στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ), ενώ για το πρώτο απ’ αυτά δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα των απαλλοτριώσεων.

Αυτά σημείωσε στην “Ε” ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης.

Αναλυτικά, ο κ. Καραγιάννης μας ενημέρωσε ότι πρόσφατα έγινε συνάντηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου, παρουσία του εκτελεστικού γραμματέα της Γιώργου Σπίνου με τη δική του συμμετοχή, του γενικού διευθυντή Μιχάλη Βασιλειάδη, του διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας της επιχείρησης Βασίλη Διαμαντόπουλου και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

“Είδαμε τις μελέτες και συζητήσαμε για τις διαδικασίες, για να είναι ώριμες οι μελέτες και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις”, μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ. Συμπλήρωσε ότι ακολούθησε συνάντηση με τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής Αντώνη Ψαράκη μαζί με την ομάδα που ελέγχει τους φακέλους, όπου καταγράφηκαν κάποιοι προβληματισμοί με τη διέλευση του αγωγού στην παραλιακή ζώνη.

Ο κ. Καραγιάννης μας πληροφόρησε ότι “έχει σταλεί έγγραφο από τη Διαχειριστική Αρχή με παρατηρήσεις και κάποια αλλαγή σε σημεία του τεχνικού δελτίου. Η Τεχνική Υπηρεσία κάνει τις προσαρμογές, ώστε να στείλουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη, όπως τη θέλει η Διαχειριστική Αρχή, για να πάρουμε την έγκριση δημοπράτησης του έργου”.

Οσον αφορά το έργο, παρατήρησε πως ξεκινάει σχεδόν από τη Βασ. Γεωργίου και καλύπτει τις οδούς Φαρών και Ακρίτα και τους κάθετους δρόμους έως και κάτω από την Ευριπίδου. Ολα τα νερά θα κινούνται και θα μαζευτούν με μεγάλο αγωγό στην Ακρίτα, θα κατέβουν μέχρι το “Πανελλήνιο” και από κει στην χερσαία ζώνη της Ναυαρίνου και θα εκβάλλουν στον αγωγό ομβρίων της Ηρώων, έξω από τον υπήνεμο μόλο στα “Βραχάκια”.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ επισήμανε ότι ο αγωγός θα γίνει μεγαλύτερος στην Ακρίτα και θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όσο πηγαίνει προς τα νότια, όπου θα συγκεντρώνει όλο και περισσότερα όμβρια, καθώς θα μαζέψει και τα νερά της Ναυαρίνου.

Εκτίμησε ότι “αν όλα πάνε καλά, με το νέο έτος θα γίνει η προκήρυξη” και κατέληξε: “Το έργο θα αρχίσει από τα κάτω. Πρέπει να είναι σοβαρός ο εργολάβος που θα κάνει το έργο, καθώς η θάλασσα είναι δίπλα και το έργο είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο. Το έργο θα λύσει όλα τα προβλήματα που συναντάμε σε Φαρών και Ακρίτα μέχρι και τη Ναυαρίνου”.

ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ

Τα δύο αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο που έπρεπε να είχαν τελειώσει το 2018 και το 2019, παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο κ. Καραγιάννης υπενθύμισε ότι το πρώτο έργο, προϋπολογισμού 2,2 εκ. ευρώ, αφορά την περιοχή από Θουρία έως Πράκτικερ και καταλήγει στον ποταμό Αρι.

Το δεύτερο, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, ξεκινάει από το ύψος της Σπερχογείας, συνεχίζει στα Επείγοντα του Νοσοκομείου και μαζεύει τα νερά από τον Αντικάλαμο, μπροστά από το (πρώην) ΤΕΙ και όλα πέφτουν στον ποταμό Αρι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, το πρώτο έργο σταμάτησε λόγω απαλλοτριώσεων πριν τον ποταμό Αρι, όπου γίνεται ανοιχτή τάφρος και πρέπει να καταλάβει τμήματα από κτήματα. Οι απαλλοτριώσεις έχουν βγει στον πίνακα, έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα προσωρινή τιμή μονάδας από το δικαστήριο. Τις απαλλοτριώσεις προβλέπεται να πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας.

Ο κ. Καραγιάννης επισήμανε ότι “αυτά τα έργα πρέπει να τα φτιάξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, εμείς πλέον δεν έχουμε αρμοδιότητα. Εμείς θα παραδώσουμε τις μελέτες, από το 2023 πέρασαν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας” και κατέληξε: “Στο δεύτερο έργο υπολείπονται οι εργασίες στον εθνικό δρόμο. Μελετητικά είναι πανέτοιμα τα δύο έργα και κάποια στιγμή η Περιφέρεια πρέπει να ασχοληθεί με την αποπεράτωσή τους. Χρειάζονται 2 εκ. ευρώ για να ολοκληρωθούν τα δύο έργα”.